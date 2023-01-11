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В Роскосмосе рассказали, как планируется вернуть на Землю экспедицию поврежденного «Союза МС-22»

Семён Гудошников
Сегодня в 13:12

Экспедиция космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Франциско Рубио пробудет на МКС дольше, чем было запланировано, из‑за разгерметизации внешней обшивки корабля «Союз МС-22». Об этом говорится в телеграм-канале Роскосмоса.

Космонавтов возвратят на Землю на «Союзе МС-23», который отправят к космической станции 20 февраля в беспилотном режиме. Таким же образом поврежденный «Союз МС-22» планируют спустить на Землю.

Изначально «МС-23» должен был стартовать к МКС 16 марта со следующей экспедицией в составе космонавтов Роскосмоса Олега Кононенко и Николая Чуба, а также астронавта NASA Лорал О’Хары.

В Роскосмосе заявили, что причиной повреждения «Союза МС-22» стал удар метеороида. Небесное тело повредило трубопровод радиатора системы терморегулирования корабля. Диаметр отверстия составляет менее 1 миллиметра, сказали в госкорпорации.

15 декабря в Роскосмосе заявили о повреждении внешней обшивки приборно-агрегатного отсека «Союза МС-22». В результате произошла утечка в системе охлаждения, выход в открытый космос членов экипажа Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина был отменен.

РИА «Новости» со ссылкой на источник написало, что температура на корабле повысилась до 50 градусов. В Роскосмосе отвергли данную информацию. Позже в госкорпорации заявили, что температура на «Союзе» не выходит за пределы допустимых значений, а безопасности экипажа ничто не угрожает.

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Сергей ПрокопьевДмитрий ПетелинОлег Кононенко
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