В Роскосмосе рассказали, как планируется вернуть на Землю экспедицию поврежденного «Союза МС-22»

Экспедиция космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Франциско Рубио пробудет на МКС дольше, чем было запланировано, из‑за разгерметизации внешней обшивки корабля «Союз МС-22». Об этом говорится в телеграм-канале Роскосмоса.
Космонавтов возвратят на Землю на «Союзе МС-23», который отправят к космической станции 20 февраля в беспилотном режиме. Таким же образом поврежденный «Союз МС-22» планируют спустить на Землю.
Изначально «МС-23» должен был стартовать к МКС 16 марта со следующей экспедицией в составе космонавтов Роскосмоса Олега Кононенко и Николая Чуба, а также астронавта NASA Лорал О’Хары.
В Роскосмосе заявили, что причиной повреждения «Союза МС-22» стал удар метеороида. Небесное тело повредило трубопровод радиатора системы терморегулирования корабля. Диаметр отверстия составляет менее 1 миллиметра, сказали в госкорпорации.
15 декабря в Роскосмосе заявили о повреждении внешней обшивки приборно-агрегатного отсека «Союза МС-22». В результате произошла утечка в системе охлаждения, выход в открытый космос членов экипажа Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина был отменен.