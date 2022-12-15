Роскосмос: корабль «Союз МС-22» поврежден, зафиксирована утечка

На пилотируемом корабле «Союз МС-22» произошло повреждение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.
В результате повреждения была зафиксирована утечка в системе охлаждения. Запланированный выход в открытый космос членов экипажа Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина отменен.
На данный момент все системы МКС и корабля работают в штатном режиме, экипаж находится в безопасности. Российские специалисты на Земле изучают фотографии корабля «Союз МС-22», где произошла утечка.
«В целях установления причин произошедшего российский космонавт Анна Кикина с помощью камеры на манипуляторе, установленном на многофункциональном лабораторном модуле, провела фотографирование и видеосъемку внешней поверхности корабля», — заявили в пресс-службе.
После анализа ситуации будет известно, что делать дальше как специалистам, так и членам экипажа российского сегмента МКС.