Реклама
Новости
Роскосмос: корабль «Союз МС-22» поврежден, зафиксирована утечка
Виктория Шанина
Сегодня в 15:14

На пилотируемом корабле «Союз МС-22» произошло повреждение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

В результате повреждения была зафиксирована утечка в системе охлаждения. Запланированный выход в открытый космос членов экипажа Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина отменен.

На данный момент все системы МКС и корабля работают в штатном режиме, экипаж находится в безопасности. Российские специалисты на Земле изучают фотографии корабля «Союз МС-22», где произошла утечка.

«В целях установления причин произошедшего российский космонавт Анна Кикина с помощью камеры на манипуляторе, установленном на многофункциональном лабораторном модуле, провела фотографирование и видеосъемку внешней поверхности корабля», — заявили в пресс-службе.

После анализа ситуации будет известно, что делать дальше как специалистам, так и членам экипажа российского сегмента МКС.

расскажите друзьям
теги
Роскосмос
люди
Сергей ПрокопьевДмитрий ПетелинАнна Кикина
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»