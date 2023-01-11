VK инвестирует в российские видеоигры порядка 300 млн рублей и откроет профильные программы в вузах

В 2023 году VK инвестирует в российские студии видеоигр около 300 млн рублей. Об этом говорится в презентации компании «Развитие игровой индустрии в 2023–2024 годах», с которой ознакомился «Коммерсант».
Информированный собеседник издания отметил, что VK сосредоточится на проектах на ранней стадии разработки. Такие игры получат особые условия при размещении на платформе VK Play и в магазине приложений RuStore.
Кроме того, компания планирует запустить профильные программы в вузах — ВШЭ, ВГУ, ИТМО, ПГУ, ИГЭУ, МИРЭА. Так VK рассчитывает вырастить специалистов для отечественного игропрома.
Как отмечает «Коммерсант», VK продолжает стратегию компании My.Games, которую холдинг продал в прошлом сентябре. В декабре My.Games объявила об уходе с российского рынка. За четыре года компания инвестировала в создание видеоигр более 6 млрд рублей, в ее портфолио было свыше 40 студий, в том числе зарубежных.
Эксперты считают, что в условиях дефицита бюджетов отрасли в России нужны стратегические инвесторы. Однако VK сосредоточится на низкобюджетных проектах с коротким циклом разработки, поскольку высокобюджетные игры лишь за счет российского рынка окупить будет сложно.
В октябре «Коммерсант» писал, что правительство разрабатывает законопроект об ограничении продажи в России зарубежных видеоигр. Под запрет среди прочих могут попасть все тайтлы с ЛГБТ-персонажами. Эксперты считают, что поправки могут привести к блокировке Steam и Epic Games Store.