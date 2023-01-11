VK инвестирует в российские видеоигры порядка 300 млн рублей и откроет профильные программы в вузах

Как отмечает «Коммерсант», VK продолжает стратегию компании My.Games, которую холдинг продал в прошлом сентябре. В декабре My.Games объявила об уходе с российского рынка. За четыре года компания инвестировала в создание видеоигр более 6 млрд рублей, в ее портфолио было свыше 40 студий, в том числе зарубежных.