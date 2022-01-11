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На блогерку составили протокол из‑за обнаженного фото на фоне храма в Филях

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:54

На блогерку Полину Моругину, известную под псевдонимом Полина Фейс, составили административный протокол из‑за выложенной фотографии в голом виде на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебный участок мирового судьи № 210 по Филевскому парку.

Моругину обвиняют в умышленном публичном осквернении религиозных объектов (ч. 2 ст. 5.26 КоАП). По этой статье ей грозит штраф до 50 тыс. рублей либо обязательные работы до 120 часов.

По данным источника РИА «Новости», полиция также проводит проверку на предмет оскорбления религиозных чувств верующих в постах Моругиной. Это уже уголовная статья, по которой блогерке может грозить до года лишения свободы.

«Новости» пишут, что снимок Моругина выложила в конце августа. На нем девушка без одежды, но в босоножках на каблуках стоит на фоне храма, уточнил ТАСС. На данный момент аккаунты блогерки в соцсетях недоступны.

В октябре 2021 года блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову приговорили к 10 месяцам колонии за фотографию с сексуальным подтекстом на фоне храма Василия Блаженного в Москве. Их обвиняли в оскорблении чувств верующих.

В том же месяце суд отпустил без меры пресечения петербурженку Ирину Волкову, которую также обвиняли в оскорблении чувств верующих за фото в трусах на фоне Исаакиевского собора. Перед этим она извинилась за снимок.

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