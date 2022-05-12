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Адам Драйвер и Джон Войт снимутся в «Мегалополисе» Фрэнсиса Форда Копполы

Юлия Онодэра
Вчера в 23:08

Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола снимет в своем новом фильме «Мегалополис» Адама Драйвера, Джона Войта, Фореста Уитакера, Натали Эммануэль и Лоренс Фишберн. Об этом сообщил Deadline.

Коппола работал над картиной в течение более чем 20 лет. Он сам написал ее сценарий. Кинематографист называет «Мегалополис» современной драмой. В нем он намерен рассказать о том, как мир рискует повторить судьбу Древнего Рима.

«Мегалополис», по задумке Копполы, покажет эпическую историю о политических амбициях, гениальности и противоречивых интересах. Съемки ленты начнутся осенью 2022 года, бюджет фильма составит чуть менее 100 млн долларов.

«Где‑то в будущем, после того как я уйду, все, чего я хочу, — это чтобы они [люди] обсудили [„Мегалополис“] и то, является ли общество, в котором мы живем, единственным возможным для нас? Как мы можем сделать его лучше? Образование, психическое здоровье? Что на самом деле предлагает этот фильм — это мысль, что утопия не является местом», — сказал Коппола.

Действие «Мегалополиса» развернется в «Новом Риме», которым Коппола считает Нью-Йорк. Предполагается, что Уитакер сыграет современного Цицерона — им, возможно, станет мэр города.

Также в фильме могут появиться Оскар Айзек, Кейт Бланшетт, Джеймс Каан, Мишель Пфайффер, Джессика Лэнг и Зендая — информация об их возможном участии в масштабном кинопроекте появлялась еще прошлым летом.

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