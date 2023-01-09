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МВД объявило бизнесмена и мецената Бориса Зимина* в розыск по обвинению в мошенничестве

Виктория Шанина
Сегодня в 11:42

МВД объявило в розыск сына основателя компании «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») Дмитрия Зимина — бизнесмена и мецената Бориса Зимина*. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на базу розыска министерства.

В базе ведомства отмечается, что Зимин разыскивается по статье Уголовного кодекса, какой именно — не уточняется.

Как отмечает агентство, 11 января Тверской суд Москвы рассмотрит дело против Зимина по обвинению в особо крупном мошенничестве по части 4 статьи 159 УК. Бизнесмену может грозить лишение свободы на срок до десяти лет.

ТАСС со ссылкой на суд пишет, что речь идет о международном розыске. МВД требует заочно арестовать предпринимателя.

Борис Зимин с 2014 года финансировал ряд СМИ, включая телеканал «Дождь»* и портал «Медиазона»*. Кроме того, Зимин-младший, как и его отец, оказывал финансовую поддержку блогеру Алексею Навальному. В начале сентября 2022-го Минюст признал Бориса Зимина иноагентом.

* Внесены Минюстом в реестр иноагентов.

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