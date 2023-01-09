МВД объявило бизнесмена и мецената Бориса Зимина* в розыск по обвинению в мошенничестве

МВД объявило в розыск сына основателя компании «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») Дмитрия Зимина — бизнесмена и мецената Бориса Зимина*. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на базу розыска министерства.
В базе ведомства отмечается, что Зимин разыскивается по статье Уголовного кодекса, какой именно — не уточняется.
Как отмечает агентство, 11 января Тверской суд Москвы рассмотрит дело против Зимина по обвинению в особо крупном мошенничестве по части 4 статьи 159 УК. Бизнесмену может грозить лишение свободы на срок до десяти лет.
ТАСС со ссылкой на суд пишет, что речь идет о международном розыске. МВД требует заочно арестовать предпринимателя.
Борис Зимин с 2014 года финансировал ряд СМИ, включая телеканал «Дождь»* и портал «Медиазона»*. Кроме того, Зимин-младший, как и его отец, оказывал финансовую поддержку блогеру Алексею Навальному. В начале сентября 2022-го Минюст признал Бориса Зимина иноагентом.
* Внесены Минюстом в реестр иноагентов.