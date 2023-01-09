Троюродный брат Хабиба Нурмагомедова отрицает, что спортсмен полностью уйдет из MMA

«Просто Хабиб собрал ребят, объяснил им, что, например, в прошлом году он не пропустил ни одного сбора. С ребятами ездил на их соревнования. И он посмотрел, взвесил: в год он только два-три месяца находился дома. <…> Вот так аккуратно им объяснил, что у него есть семья, что надо уделять время семье. Поэтому ничего такого не было», — пояснил Зауров.