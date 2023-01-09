Троюродный брат Хабиба Нурмагомедова отрицает, что спортсмен полностью уйдет из MMA

Президент лиги Eagle FC и троюродный брат Хабиба Нурмагомедова Шамиль Зауров сказал в интервью «Спорт-Экспресс», что спортсмен не покинет индустрию MMA полностью. По его словам, Нурмагомедов просто будет больше времени проводить с семьей.
«Просто Хабиб собрал ребят, объяснил им, что, например, в прошлом году он не пропустил ни одного сбора. С ребятами ездил на их соревнования. И он посмотрел, взвесил: в год он только два-три месяца находился дома. <…> Вот так аккуратно им объяснил, что у него есть семья, что надо уделять время семье. Поэтому ничего такого не было», — пояснил Зауров.
«Я думаю, что никто так не выдержал бы вот эти поездки, перелеты. Поэтому он объяснил ребятам. Есть команда, ничего не изменилось, друг другу будем помогать, поддерживать. Просто Хабиб перестанет постоянно ездить с ними, все время находиться рядом. Чуть-чуть больше времени будет уделять семье», — добавил он.
Зауров отметил, что Нурмагомедов также не будет совсем уходить из Eagle FC. «Потому что мы понимаем: если Хабиб уйдет, организация завтра же развалится. Она держится на Хабибе. Пока что мы будем Eagle FC двигать», — сказал он.
В ночь на 8 января Хабиб Нурмагомедов сделал репост публикации аккаунта @za.khabiba в инстаграме*, в которой говорилось, что спортсмен полностью покидает MMA, включая и тренерскую карьеру. ТАСС со ссылкой на три источника, близких к спортсмену, написал, что чемпион UFC окончательно покинет индустрию, «больше не будет тренировать, не будет присутствовать с командой на сборах», поскольку хочет больше времени проводить с семьей.
На счету 34-летнего Хабиба Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения. В 2018 году он стал чемпионом UFC и трижды защищал титул. В октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гейджи спортсмен заявил о завершении карьеры в качестве бойца. После этого Нурмагомедов работал тренером.
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