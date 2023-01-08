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Режиссер Сэм Мендес назвал введение гендерно-нейтральных номинаций на кинопремиях неизбежным

Юлия Онодэра
Сегодня в 16:17

Британский режиссер Сэм Мендес, снявший фильмы «Красота по-американски» и «007: Спектр», назвал введение гендерно-нейтральных номинаций на кинопремиях неизбежным. Об этом рассказал Independent.

Кинематографист заявил в интервью Би-би-си, что поддерживает призыв небинарной актрисы Эммы Коррин отказаться от разделения на женские и мужские категории. «Я испытываю полную симпатию в этом отношении», — сказал Мендес.

Режиссер подчеркнул, что, по его мнению, переход к гендерно-нейтральным номинациям однозначно произойдет в будущем. «Это то, куда все движется, и я думаю, что у этого процесса есть более чем весомые причины», — отметил Мендес.

Мендес также добавил, что при обсуждении кинонаград многие люди забывают об их истинном предназначении. По мнению кинематографиста, оно заключается в продвижении фильмов.

«Если фильм выигрывает награду, я с большей вероятностью пойду и посмотрю его, и это то, что делаете и вы. Награды — не о нас самих, не об искусстве или в особенности не о ремесле в индустрии. Это о продаже картин», — сказал он.

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