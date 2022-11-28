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Эмма Коррин призвали внедрить гендерно-нейтральные номинации на кинопремии
Юлия Онодэра
Сегодня в 20:58

Английская небинарная персона Эмма Коррин, известная по роли юной принцессы Дианы в сериале «Корона», призывает крупные кинопремии ввести гендерно-нейтральные номинации. Об этом написал Deadline.

В интерью с Би-би-си Коррин заявили, что надеется на изменения в будущем и считает нынешние категории недостаточно инклюзивными. Введение новых номинаций помогло бы людям «почувствовать себя признанными», считает актриса.

Коррин номинировали в 2021 году на «Золотой глобус» в категории «Лучшая актриса телевизионного драматического сериала». Артистка признались, что «трудно оправдать» то, что их рассматривают как претендентку на премии в женских категориях.

Представители британской премии Bafta отреагировали на слова Коррин. Они заявили, что «проводят активные и вдумчивые консультации по этому вопросу».

Ранее Эмма Коррин заявили, что идентифицирует себя как небинарную персону — человека, который не относит себя ни к мужскому, ни к женскому гендеру. По отношению к себе Коррин попросили использовать местоимение «они».

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