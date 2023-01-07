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Поклонники Селин Дион организовали протест у офиса журнала Rolling Stone

Юлия Онодэра
Сегодня в 13:55

Поклонники канадской певицы Селин Дион организовали протест у офиса журнала Rolling Stone после того, как редакция не включила исполнительницу в список лучших певцов всех времен. Об этом рассказал NME.

Рейтинг опубликовали 1 января, его возглавила американская соул-артистка Арета Франклин. Помимо нее, в перечень вошли еще 199 музыкантов, в том числе Уитни Хьюстон, Мэрайя Кэри, Билли Холидей, Сэм Кук, Алиша Кис, Фрэнк Оушен и Розалия.

А вот имени Дион в списке не оказалось, что вызвало ярость у ее фанатов. Они запустили петицию, выступающую за включение певицы в рейтинг, и высказались с критикой Rolling Stone в соцсетях.

Некоторые поклонники приехали к офису издания и устроили там протест. Они исполняли песни Дион и танцевали у здания с плакатами в руках, на которых было написано «Как вы могли забыть Селин?» и «Спасите Селин».

В митинге приняли участие около 15 человек. Один из протестующих зашел в офис редакции Rolling Stone и попросил о встрече с журналистами. Он заявил, что хотел бы передать им DVD-диск с лучшими выступлениями Дион.

8 декабря Селин Дион призналась, что страдает от редкого неврологического заболевания — синдрома мышечной скованности. Из‑за него певица не может выступать и петь. В связи с этим она отменила гастрольный тур, запланированный на 2023 год.

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