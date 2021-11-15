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Ридли Скотт закончил сценарий сиквела «Гладиатора»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:10

Ридли Скотт, режиссер первого «Гладиатора» с Расселом Кроу, закончил написание сценария второй части. Об этом он рассказал Deadline.

«Он [сценарий] уже написан. У нас есть место для следующего шага, хорошее и логичное место, куда может проследовать история. Нельзя сделать просто еще один фильм о гладиаторе, нужно развивать повествование. Есть достаточно вещей из первого фильма, за которые можно зацепиться и продолжить его», — сказал британский постановщик.

По разным данным, главным героем в сиквеле будет Люций, сын Люциллы, вдохновленный подвигом Максимуса. В продолжении произойдет скачок во времени на 25-30 лет, чтобы показать повзрослевшего юношу.

Как пишет Collider, обсуждать сценарий «Гладиатора-2» начали еще в июне 2001 года, спустя год после премьеры первого фильма. Была даже религиозная версия, в которой Максимуса воскрешают римские боги и отправляют обратно на Землю, чтобы положить конец христианству. Однако Скотт ясно дал понять, что предпочитает более обоснованный подход к исторической фантастике.

К производству второго «Гладиатора» режиссер приступит только после того, как закончит снимать байопик о Наполеоне под названием «Походный мешок». Его съемки запланированы на начало 2022 года.

Новая работа Скотта — «Дом Gucci» — выйдет в российский прокат 2 декабря.

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