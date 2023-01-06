Игги Поп выпустил новый альбом

Игги Поп вернулся со своим 19-м сольным альбомом «Every Loser». В его записи помогли покойный Тейлор Хокинс, Трэвис Баркер, Чад Смит из Red Hot Chili Peppers, Стоун Госсард из Pearl Jam и Дафф Маккаган из Guns N’ Roses.
Спродюсировал пластинку Эндрю Уотт, работавший с десятками артистов в диапазоне от Оззи Осборна до Дуа Липы. «Этот альбом был создан для того, чтобы играть так громко, как только позволяет ваша стереосистема. Сделайте погромче и держитесь», — говорил он о релизе.
Предыдущая пластинка Игги Попа «Free» увидела свет в 2019 году. А в сентябре 2022-го музыкант выпустил экспериментальный мини-альбом «The Dictator», композиции для которого были написаны совместно с бельгийским композитором Кэтрин Грейндордж.