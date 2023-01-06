Игги Поп выпустил новый альбом

Спродюсировал пластинку Эндрю Уотт, работавший с десятками артистов в диапазоне от Оззи Осборна до Дуа Липы. «Этот альбом был создан для того, чтобы играть так громко, как только позволяет ваша стереосистема. Сделайте погромче и держитесь», — говорил он о релизе.