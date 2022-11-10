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Игги Поп анонсировал альбом «Every Loser»
Дарья Мельникова
Сегодня в 20:52

Американский рок-музыкант, сооснователь группы The Stooges Игги Поп анонсировал свой следующий альбом «Every Loser».

В пластинку войдет недавно вышедший сингл музыканта «Frenzy», в записи которого приняли участие Чад Смит из Red Hot Chili Peppers, Дафф МакКаган из Guns N’ Roses и продюсер Эндрю Уотт, работавший с десятками артистов в диапазоне от Оззи Осборна до Дуа Липы.

Грядущий альбом Игги Попа спродюсирует Уотт. «Я до сих пор не могу поверить, что он позволил мне записать с ним альбом. Для меня это большая честь. Круче не бывает. Этот альбом был создан для того, чтобы играть так громко, как только позволяет ваша стереосистема. Сделайте погромче и держитесь», — заметил он.

Релиз «Every Loser» состоится 6 января 2023 года. Ознакомиться с треклистом можно ниже:

  1. «Frenzy»
  2. «Strung Out Johnny»
  3. «New Atlantis»
  4. «Modern Day Rip Off»
  5. «Morning Show»
  6. «The News for Andy»
  7. «Neo Punk»
  8. «All the Way Down»
  9. «Comments»
  10. «My Animus Interlude»
  11. «The Regency»

Предыдущая пластинка Игги Попа «Free» увидела свет в 2019 году. А в сентябре 2022-го музыкант выпустил экспериментальный мини-альбом «The Dictator», композиции для которого были написаны совместно с бельгийским композитором Кэтрин Грейндордж.

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Дафф МаккаганОззи Осборн
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