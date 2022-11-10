Игги Поп анонсировал альбом «Every Loser»

Грядущий альбом Игги Попа спродюсирует Уотт. «Я до сих пор не могу поверить, что он позволил мне записать с ним альбом. Для меня это большая честь. Круче не бывает. Этот альбом был создан для того, чтобы играть так громко, как только позволяет ваша стереосистема. Сделайте погромче и держитесь», — заметил он.