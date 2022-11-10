Игги Поп анонсировал альбом «Every Loser»

Американский рок-музыкант, сооснователь группы The Stooges Игги Поп анонсировал свой следующий альбом «Every Loser».
В пластинку войдет недавно вышедший сингл музыканта «Frenzy», в записи которого приняли участие Чад Смит из Red Hot Chili Peppers, Дафф МакКаган из Guns N’ Roses и продюсер Эндрю Уотт, работавший с десятками артистов в диапазоне от Оззи Осборна до Дуа Липы.
Грядущий альбом Игги Попа спродюсирует Уотт. «Я до сих пор не могу поверить, что он позволил мне записать с ним альбом. Для меня это большая честь. Круче не бывает. Этот альбом был создан для того, чтобы играть так громко, как только позволяет ваша стереосистема. Сделайте погромче и держитесь», — заметил он.
Релиз «Every Loser» состоится 6 января 2023 года. Ознакомиться с треклистом можно ниже:
- «Frenzy»
- «Strung Out Johnny»
- «New Atlantis»
- «Modern Day Rip Off»
- «Morning Show»
- «The News for Andy»
- «Neo Punk»
- «All the Way Down»
- «Comments»
- «My Animus Interlude»
- «The Regency»
Предыдущая пластинка Игги Попа «Free» увидела свет в 2019 году. А в сентябре 2022-го музыкант выпустил экспериментальный мини-альбом «The Dictator», композиции для которого были написаны совместно с бельгийским композитором Кэтрин Грейндордж.