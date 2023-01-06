ООН распустила миссию по расследованию обстрела колонии в Еленовке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш распустил миссию по расследованию обстоятельств обстрела колонии в Еленовке, в ходе которого погибли украинские военнослужащие. Об этом сообщили на сайте организации.
Инцидент произошел 29 июля. По данным Минобороны России, в результате него погибли 50 человек, ранены были 73. Всего в момент удара в колонии находились 193 пленных.
Российская сторона возложила ответственность за случившееся на «лично Зеленского, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон». В украинском генштабе, напротив, в обстреле обвинили Россию.
ООН выразила готовность направить группу экспертов для расследования обстрела СИЗО. Теперь же Гутерриш отказался от миссии из‑за отсутствия гарантий безопасности. Миссию надеются возобновить позднее.
«У нас было политическое соглашение, но для такой сложной и деликатной и, прямо сказать, опасной миссии в зоне боевых действий нам необходимы четкие гарантии безопасности и доступа от обеих сторон. Мы не почувствовали, что получили их и не почувствовали, что была возможность получения таких гарантий в будущем», — прокомментировал представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик.