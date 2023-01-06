ООН распустила миссию по расследованию обстрела колонии в Еленовке

«У нас было политическое соглашение, но для такой сложной и деликатной и, прямо сказать, опасной миссии в зоне боевых действий нам необходимы четкие гарантии безопасности и доступа от обеих сторон. Мы не почувствовали, что получили их и не почувствовали, что была возможность получения таких гарантий в будущем», — прокомментировал представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик.