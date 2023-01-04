Реклама
Новости

Rolling Stone не включил Селин Дион в список 200 величайших исполнителей. Журнал раскритиковали

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:15

Американский журнал Rolling Stone представил список величайших исполнителей всех времен впервые с 2008 года. Однако не всем понравился выбор редакции — поклонники Селин Дион возмутились, что в рейтинге не оказалось их любимой певицы.

В твиттере писали, что Rolling Stone «нужно немедленно покинуть музыкальный бизнес» после «преступления против человечества». «Со всем уважением [к журналу], отсутствие в этом списке Селин Дион, возможно, лучшей вокалистки всех времен, напоминает предательство», — написал продюсер и исполнитель Джейми Ламберт.

54-летняя Дион входит в число самых продаваемых сольных исполнителей в истории — более 250 млн альбомов.

Rolling Stone заранее занял оборонительную позицию и перед публикацией списка заявил: «Прежде чем вы начнете листать музыкантов, имейте в виду, что это список величайших певцов, а не список величайших голосов. Талант впечатляет, гений — трансцендентен».

В список журнала попали относительно молодые Билли Айлиш, Фрэнк Оушен, SZA, The Weeknd, Ариана Гранде, Розалия, Тейлор Свифт, Рианна и другие. Майкл Джексон занял скромное 86-е место, в то время как Курт Кобейн — 36-е. Тейлор Свифт заняла 102-ю строчку, перепрыгнув Барбару Стрейзанд на 147-й.

В пятерке лучших по версии Rolling Stone — Арета Франклин, Уитни Хьюстон, Сэм Кук, Билли Холидей и Мэрайя Кэри.

8 декабря Селин Дион призналась, что страдает от редкого неврологического заболевания — синдрома мышечной скованности. Из‑за него певица не может выступать и петь. В связи с этим она отменила гастрольный тур, запланированный на 2023 год.

расскажите друзьям
люди
Эйбeл ТесфайеУитни ХьюстонМэрайя КэриБилли АйлишФрэнк Оушен
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»