Rolling Stone не включил Селин Дион в список 200 величайших исполнителей. Журнал раскритиковали

Американский журнал Rolling Stone представил список величайших исполнителей всех времен впервые с 2008 года. Однако не всем понравился выбор редакции — поклонники Селин Дион возмутились, что в рейтинге не оказалось их любимой певицы.
В твиттере писали, что Rolling Stone «нужно немедленно покинуть музыкальный бизнес» после «преступления против человечества». «Со всем уважением [к журналу], отсутствие в этом списке Селин Дион, возможно, лучшей вокалистки всех времен, напоминает предательство», — написал продюсер и исполнитель Джейми Ламберт.
54-летняя Дион входит в число самых продаваемых сольных исполнителей в истории — более 250 млн альбомов.
Rolling Stone заранее занял оборонительную позицию и перед публикацией списка заявил: «Прежде чем вы начнете листать музыкантов, имейте в виду, что это список величайших певцов, а не список величайших голосов. Талант впечатляет, гений — трансцендентен».
В список журнала попали относительно молодые Билли Айлиш, Фрэнк Оушен, SZA, The Weeknd, Ариана Гранде, Розалия, Тейлор Свифт, Рианна и другие. Майкл Джексон занял скромное 86-е место, в то время как Курт Кобейн — 36-е. Тейлор Свифт заняла 102-ю строчку, перепрыгнув Барбару Стрейзанд на 147-й.
В пятерке лучших по версии Rolling Stone — Арета Франклин, Уитни Хьюстон, Сэм Кук, Билли Холидей и Мэрайя Кэри.
8 декабря Селин Дион призналась, что страдает от редкого неврологического заболевания — синдрома мышечной скованности. Из‑за него певица не может выступать и петь. В связи с этим она отменила гастрольный тур, запланированный на 2023 год.