Патти Смит исполнила «Redondo Beach» в честь умершей в декабре 2022-го Вивьен Вествуд

Текст песни посвящен погибшей юной девушке — по сюжету композиции она утонула в Тихом океане. Так женщина, оказавшая значительное влияние на становление панк-музыки в середине 1970-х, отдала дань уважения другой, повлиявшей на стилистическую составляющую панк-культуры — и на современную моду вообще.