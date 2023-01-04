Патти Смит исполнила «Redondo Beach» в честь умершей в декабре 2022-го Вивьен Вествуд

Американская рок-исполнительница Патти Смит посвятила живое исполнение песни «Redondo Beach» Вивьен Вествуд — британский фэшен-дизайнер скончалась 29 декабря 2022 года. Любительская видеозапись выступления появилась на ютьюбе.
Текст песни посвящен погибшей юной девушке — по сюжету композиции она утонула в Тихом океане. Так женщина, оказавшая значительное влияние на становление панк-музыки в середине 1970-х, отдала дань уважения другой, повлиявшей на стилистическую составляющую панк-культуры — и на современную моду вообще.
Патти Смит сказала: «Прощай, Вивьен! Вивьен Вествуд». Зал в ответ разразился аплодисментами. Предлагаем еще раз вспомнить великого дизайнера и прочесть текст Кристины Манучарян, посвященный памяти Вествуд.