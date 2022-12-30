Вествуд родилась 8 апреля 1941 года в Чешире, а ее проба пера в области дизайна случилась на курсе ювелиров и серебряных дел мастеров в Вестминстерском университете. Конечно, как и следует настоящей бунтарке, учебу она бросила после первого семестра. Но дело было не в том, что профессия была ей не близка — просто Вивьен не понимала, « как такая девушка из рабочего класса может добиться успеха в мире искусства ». Потенциал для вдохновляющего фильма Netflix о силе преодоления препятствий и веры в свои мечты, согласитесь?