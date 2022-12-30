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Потери

Памяти Вивьен Вествуд — королевы моды, панка и наших сердец

Кристина Манучарян
Сегодня в 22:01
29 декабря 2022 года в возрасте 81 года скончалась дизайнерка Вивьен Вествуд. Об этом сообщил аккаунт ее модного дома, добавив, что «миру нужны такие люди, как Вивьен, чтобы изменить его к лучшему». Соглашаясь с этим, соавторка telegram-канала editors on vacation и экс-редакторка Vogue Кристина Манучарян вспоминает жизнь и судьбу Вествуд.
© Michael Putland/Getty Images

Уже известно, что директором Дома Vivienne Westwood станет Джефф Бэнкс, друг Вивьен, которого она назначила своим преемником незадолго до смерти. «С глубокой печалью я узнал об уходе моей дорогой подруги Вивьен. Я всем сердцем сочувствую ее семье и мужу Андреасу. Это событие исторического масштаба. Она была человеком, который двигал моду вперед, всегда оставаясь верной справедливости, честности и заботе о планете. Она была настоящим творцом, была на голову выше современников и навсегда останется в высших эшелонах моды. Покойся с миром, Вивьен. Ты оставила нам великое и вечное наследие», — написал Бэнкс, комментируя новость о смерти Вествуд.

Показ Vivienne Westwood в 1996 году
© Alexis DUCLOS/Getty Images

Уход из жизни женщины, совершившей революцию в моде и поп-культуре, стал потерей для всего модного сообщества. Вивьен Вествуд — абсолютная легенда, которая перевернула наше представление о моде и доказала всему миру, что бунтарство — это искусство, которое может быть принято даже во дворце (если его правильно подать, конечно). Она совмещала несовмещаемое — выпускала принты с портретом Елизаветы II c пирсингом, а после получила орден Британской империи и почетное звание Дамы-командора. Увы, в этом году Великобритания потеряла двух королев.

По Вивьен скорбит вся индустрия, а в ленте социальных сетей мелькают ее смелые творения — от легендарных корсетов с гобеленами и свадебных образов знаменитостей (включая героиню «Секса в большом городе» Кэрри Брэдшоу) до того самого первого показа с пиратскими мотивами.

Костюмы Вивьен Вествуд на выставке «Мир глазами его создателей» в Музее одежды и моды в Париже, 1991 год
© Pool BENAINOUS/MAROUZE/Getty Images

Вествуд родилась 8 апреля 1941 года в Чешире, а ее проба пера в области дизайна случилась на курсе ювелиров и серебряных дел мастеров в Вестминстерском университете. Конечно, как и следует настоящей бунтарке, учебу она бросила после первого семестра. Но дело было не в том, что профессия была ей не близка — просто Вивьен не понимала, «как такая девушка из рабочего класса может добиться успеха в мире искусства». Потенциал для вдохновляющего фильма Netflix о силе преодоления препятствий и веры в свои мечты, согласитесь?

Тогда же Вествуд начала работать учительницей начальной школы, подрабатывая на ярмарке в Портобелло, где продавала украшения собственной ручной работы. Уже тогда она одевалась в том стиле, который позже прославит на подиуме: бюстье с жемчужными ожерельями, сумасшедшие платформы, огненные волосы, зачесанные назад, от которых шарахались родители на пятничных родительских собраниях. Кстати, любопытный факт из биографии Вивьен: ее знаменитая фамилия — не псевдоним, она досталась от первого мужа Дерека, который работал менеджером танцевального зала.

Жизнь Вивьен в школьных стенах продлилась до 1971 года. К тому времени она успела развестись с мужем, сойтись с менеджером рок-группы Sex Pistols Малкольмом МакЛареном и открыть с ним культовый бутик Sex на Кингс-роуд (изначально — Let It Rock), одевая поколение панков и изобретая новую униформу для британской молодежи.

Вивьен Вествуд и Малкольм Макларен в 1981 году
© Mirrorpix/Getty Images

Пара дебютировала со своей первой коллекцией на подиуме в 1981 году. Хулиганские сапоги, принты в виде морских чудищ, чулки, с которых когда‑то началась модная неоромантика, и многие другие элементы, позже ставшие частью ДНК марки Vivienne Westwood, появились в шоу «Пираты». Кстати, в приглашениях на показ это слово даже не фигурировало — но все говорило о пиратской философии, которую исповедовали Вивьен и Малкольм, готовые ради вдохновения «грабить» историю и культуру.

У пары не было никакого опыта в организации, так что они продемонстрировали свой бунтарский дух и тут: просто пригласили начинающих моделей, позволив им самостоятельно выбрать наряды. Наперекор традициям недель моды мужские и женские образы демонстрировались вместе — от этого принципа Вествуд не отступала последующие пятнадцать лет. С подачи стилистки Кэролайн Бейкер визажистка Ивонн Голд, работавшая на восьми первых показах Вивьен, покрыла зубы моделей золотой фольгой, которую содрала с пачек сигарет, и не просто так — золото стало олицетворением культа пиратов и их любви к воровству.

Показ коллекции Вивьен Вествуд «Пираты». Лондон, 22 октября 1981 года
© David Corio/Getty Images

Показ, проходивший в колонном зале лондонского выставочного центра Olympia, стал сенсацией, привлекшей к Вествуд внимание крупных ретейлеров — Bloomingdale’s, Henri Bendel и Macy’s в США, а также Joseph в Лондоне. После этого дизайнерка попала в британский Vogue — и понеслось. Никто не ожидал, что показ окажется таким громким и значимым, а о Вествуд заговорит весь мир.

Тогда она начала прокладывать свой собственный путь. Бунтарская эстетика в сочетании с техникой кроя XVIII века и БДСМ-акцентами создала совершенно новую терминологию в индустрии. Самым громким изобретением, пожалуй, стал «Вествуд Макандреас» — такое название получил тартан, созданный Вивьен в 1993-м. Для использования шотландской клетки в Великобритании требуется одобрение государственной организации, которое дизайнерке любезно предоставили — хотя эта процедура может занять более двухсот лет.

В образах, придуманных Вивьен, эта клетка встречалась с мини, рюшами, подворотами и неожиданными обращениями к стилю Марии Антуанетты — все эти образы стали феноменом, определившим британскую моду нового поколения. «Я постоянно пыталась спровоцировать людей думать по-новому и самостоятельно, избавиться от запретов и программ», — объясняла она в примечаниях к выставке «Вивьен Вествуд. 30 лет в моде», организованной в 2004 году Музеем Виктории и Альберта. Действительно, Вествуд никогда не играла по правилам. Особенно если речь шла о борьбе за изменение мира к лучшему.

Показ Vivienne Westwood Red Label во время Лондонской недели моды, 2015 год
© David M. Benett/Getty Images

Вивьен Вествуд была известна своими политическими заявлениями — как на подиуме, так и вне его. Ее волновало все — от глобального потепления до Брекзита. Она превратила показ своей коллекции Red Label весна-лето 2016 года в марш протеста, где модели несли плакаты с надписями «Austerity is a crime» («Политика жесткой экономииЖесткая бюджетная политика, выражающаяся, в частности, в урезании зарплат бюджетникам. Термин используется в Британии применительно к экономической политике, проводимой консерваторами с 2010 года. — это преступление»).

Экологические проблемы всегда волновали Вивьен, и она всегда привлекала к ним внимание: начиная с баннера «Климатическая революция», развернутого в конце показа коллекции весна-лето 2013, и заканчивая моделями-зомби, которые прошли по подиуму на показе коллекции весна-лето 2014.

Модель в гриме зомби на показе Vivienne Westwood, 2013 год
© Ian Gavan/Getty Images

Мода для Вествуд была способом донести свое видение не только в вопросах стиля, но и в политических. В 2006-м она использовала свой показ на Неделе моды в Париже для критики противоречивых антитеррористических законов. На показе коллекции весна-лето 2015 она ясно выразила свое отношение к референдуму о независимости Шотландии, надев значок «Да». А на показе мужской одежды сезона осень-зима 2018 года, демонстрировавшем унисекс-коллекцию, модель размахивала флагом ЕС, выступая против Брекзита.

«Мы обязаны помогать друг другу. Очевидно, что разные люди чувствуют ответственность в разной степени. Но я всегда считала, что если никто другой не делает этого, то хотя бы я должна высказаться», — говорила Вивьен в интервью Dazed.

Этому принципу она оставалась верна до конца. Даже во время пандемии и после нее дизайнер часто выступала в социальных сетях (в тотал-образе елизаветинского панка, разумеется), рассуждая об изменении климата и бережном отношении к окружающей среде. Но, хотя внимание дизайнерки и сместилось в сторону активизма, Вествуд была и всегда будет прежде всего модницей.

Вивьен Вествуд на Неделе моды в Лондоне, 2017 год
© Tristan Fewings/Getty Images

В последние годы Вивьен как никогда была вдохновением для молодого поколения поклонников моды благодаря своим бунтарским подходам к созданию не только одежды, но и глобального сообщества нестандартно мыслящих авангардистов, стремящихся к переменам. На показ осень-зима 2019 в Лондоне Вествуд пригласила активистку и актрису Роуз МакГоуэн, директора Гринписа Джона Совена и разношерстную команду моделей и артистов выступить на подиуме с призывами против изменения климата, а затем сама проскакала по сцене, сжимая в руках букет маргариток и восторженно подпевая (пусть и слегка невпопад). А показы после пандемии лишь напомнили, насколько индустрии не хватало ярких шоу. Но состояние здоровья королевы панка вызывало беспокойство: на презентации коллекции осень-зима 2023 в Париже Вествуд отсутствовала, а ее муж преподнес букет цветов, обычно предназначенный для супруги, музе дома Белле Хадид.

Сомнения насчет дальнейшей жизни модного дома были развеяны в посмертном релизе, где супруг и бизнес-партнер Вествуд Андреас Кронталер заявил, что продолжит дело жизни дизайнерки. «Мы работали до конца, и она дала мне много поводов продолжать эту работу». Пока Кронталер продолжает развивать наследие своей жены в области моды, в заявлении, опубликованном домом, говорится, что даже после ее смерти приверженность Вествуд активизму будет продолжаться: некоммерческая организация The Vivienne Foundation, созданная дизайнеркой, ее сыновьями и внучкой, будет официально запущена в 2023 году. «Я буду продолжать, сохраняя Вивьен в своем сердце», — добавляет Кронталер в заявлении. Спасибо тебе, дорогая». И мы присоединяемся. Спасибо, Вивьен!

© Pool ARNAL/PAT/Getty Images
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