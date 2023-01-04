«Чебурашка» собрал миллиард рублей в прокате за первые три дня

«Чебурашка» также установил рекорды сборов 1 (225 млн рублей) и 2 января (361 млн). Лента обошла фильм «Кредо убийцы» сразу на 35% (326 млн в первый день показа), «Последний богатырь: Посланник тьмы» (228,5 млн на 12 день) и «Холоп» (218,9 млн на 9 день).