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«Чебурашка» собрал миллиард рублей в прокате за первые три дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:05

Российский фильм «Чебурашка», вышедший в прокат 1 января, заработал 1,038 млрд рублей. В эту сумму входят сборы с превью и предпродажи билетов на утром 4 января, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Это рекордный срок, за которые семейное кино в России заработало больше миллиарда. Предыдущим рекордсменом был «Последний богатырь: Корень зла», который собрал такую сумму за шесть дней.

«Чебурашка» также установил рекорды сборов 1 (225 млн рублей) и 2 января (361 млн). Лента обошла фильм «Кредо убийцы» сразу на 35% (326 млн в первый день показа), «Последний богатырь: Посланник тьмы» (228,5 млн на 12 день) и «Холоп» (218,9 млн на 9 день).

Действие разворачивается в далекой стране. В апельсиновой роще дядя Гена, которого сыграет Сергей Гармаш, но в своем — человеческом — образе, найдет ушастого Чебурашку, которого создали с помощью компьютерной графики.

В фильме также снялись Федор Добронравов, Дмитрий Лысенков и Елена Яковлева. Производством занимались «Союзмультфильм», студия Yellow, Black and White и телеканалы «Россия 1» и СТС.

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