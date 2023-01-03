Gangsta Boo родилась в 1979 году, увлеклась хип-хопом в 14 лет, а в 16 уже присоединилась к составу Three 6 Mafia — формация тогда носила название Da Serial Killaz. При ее участии в 1995-м вышел дебютный альбом T6M «Mystic Stylez», прославивший группу, трудившуюся тогда на поприще хорроркора — хип-хопа с грубой (зачастую экстремально) лирикой.