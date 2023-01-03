В Соединенных Штатах скончалась экс-участница хип-хоп-проекта Three 6 Mafia Лола Шантрель Митчелл, более известная как Gangsta Boo, сообщает NPR.
Исполнительнице было 43 года. Тело Митчелл было обнаружено 1 января в Мемфисе, ее родном городе. Причины смерти на данный момент не называются.
Gangsta Boo родилась в 1979 году, увлеклась хип-хопом в 14 лет, а в 16 уже присоединилась к составу Three 6 Mafia — формация тогда носила название Da Serial Killaz. При ее участии в 1995-м вышел дебютный альбом T6M «Mystic Stylez», прославивший группу, трудившуюся тогда на поприще хорроркора — хип-хопа с грубой (зачастую экстремально) лирикой.
Затем последовали еще несколько пластинок. После релиза пятой из них под названием «Choices: The Album» (2001) Митчелл покинула Three 6 Mafia, начала сольную карьеру, выпустила несколько альбомов и микстейпов.
Одна из последних ее работ — совместный с Run the Jewels трек «Walking in the Snow». Он увидел свет в июле 2020 года — а спустя несколько месяцев подоспело и видео на композицию.