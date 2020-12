Run the Jewels спасают город игрушек в клипе «Walking In the Snow»

Американский хип-хоп-дуэт Run the Jewels выпустил клип на песню «Walking In the Snow», записанную совместно с исполнительницей «Gangsta Boo». Ролик можно посмотреть на ютьюбе .

«Walking In the Snow» стала частью альбома «RTJ4», который дуэт опубликовал в июне этого года. В записи пластинки приняли участие Greg Nice, DJ Premier, Джош Хомми из Queens of the Stone Age и 2 Chainz.

В ноябре Run the Jewels представили песню «No Save Point», записанную для игры Cyberpunk 2077. Позже артисты выпустили на нее клип.