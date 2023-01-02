ФИФА призывает переименовать в честь Пеле хотя бы по одному стадиону в каждой стране

«Наследие, которое нам оставляет Пеле, уникально. Он сделал так много беспрецедентных вещей, о чем 99% игроков могут только мечтать, а остальной 1% может повторить только некоторые из них. Мы будем хранить это в наших сердцах и гарантируем, что сделаем все, что мир футбола навсегда запомнил его», — сказал Инфантино, прибывший на церемонию прощания с футболистом в Сантос.