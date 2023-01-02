ФИФА призывает переименовать в честь Пеле хотя бы по одному стадиону в каждой стране

Руководство ФИФА планирует обсудить с футбольными федерациями по всему миру возможность переименовать в честь Пеле хотя бы по одному стадиону в каждой стране. Об этом глава федерации Джанни Инфантино рассказал журналистам, сообщает ESPN.
«Наследие, которое нам оставляет Пеле, уникально. Он сделал так много беспрецедентных вещей, о чем 99% игроков могут только мечтать, а остальной 1% может повторить только некоторые из них. Мы будем хранить это в наших сердцах и гарантируем, что сделаем все, что мир футбола навсегда запомнил его», — сказал Инфантино, прибывший на церемонию прощания с футболистом в Сантос.
Он добавил, что ФИФА уже поговорила со всеми федерациями на тему проведения минуты молчания, и намерена выдвинуть предложение о переименовании стадионов.
«Через 50 или 100 лет, когда дети спросят о нем, мы сможем вспомнить его», — пояснил Джанни Инфантино задумку.
Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле скончался 29 декабря в возрасте 82 лет. С 2021 года футболист лечился от рака толстой кишки, а в конце ноября 2022-го он был госпитализирован с респираторной инфекцией, усугубленной коронавирусом. В конце декабря состояние Пеле ухудшилось на фоне прогрессирования онкологического заболевания.
Пеле считается одним из величайших футболистов в истории по версии ФИФА и лучшим спортсменом XX века по мнению Международного олимпийского комитета. За свою карьеру он успел забить 1281 гол в 1363 матчах. Пеле единственный в мире, кто четырежды участвовал в чемпионатах мира, выиграв турниры три раза — в 1958, 1962 и 1970 годах.