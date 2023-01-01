На ютьюб-канале «Централ Партнершип» появился трейлер «Вызова» — первого художественного фильма, снятого в космосе. Премьера картины намечена на 12 апреля.
Главную роль в картине исполнила Юлия Пересильд. Оны сыграла кардиохирурга Женю, которая отправляется на МКС, чтобы сделать срочную операцию на сердце космонавту Иванову (Олег Новицкий). Операция должна стать первой в мире, проведенной в невесомости.
Режиссером выступил Клим Шипенко, который тоже появится на экране в роли одного из космонавтов. Среди других задействованных актеров — Владимир Машков, Полина Агуреева, Сергей Бурунов, Максим Матвеев и космонавт Петр Дубров.
Пересиль и Шипенко отправились к МКС с Байконура 5 октября 2021 года. Съемки на станции продолжались до 17 октября. Перед полетом съемочная группа прошла специальную подготовку. «Вызов» — совместный проект «Роскосмоса», Первого канала и студии Yellow, Black and White.