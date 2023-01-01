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Вышел трейлер «Вызова» с Юлией Пересильд — первого художественного фильма, снятого в космосе

Семён Гудошников
Сегодня в 17:28

На ютьюб-канале «Централ Партнершип» появился трейлер «Вызова» — первого художественного фильма, снятого в космосе. Премьера картины намечена на 12 апреля.

Главную роль в картине исполнила Юлия Пересильд. Оны сыграла кардиохирурга Женю, которая отправляется на МКС, чтобы сделать срочную операцию на сердце космонавту Иванову (Олег Новицкий). Операция должна стать первой в мире, проведенной в невесомости.

Режиссером выступил Клим Шипенко, который тоже появится на экране в роли одного из космонавтов. Среди других задействованных актеров — Владимир Машков, Полина Агуреева, Сергей Бурунов, Максим Матвеев и космонавт Петр Дубров.

Пересиль и Шипенко отправились к МКС с Байконура 5 октября 2021 года. Съемки на станции продолжались до 17 октября. Перед полетом съемочная группа прошла специальную подготовку. «Вызов» — совместный проект «Роскосмоса», Первого канала и студии Yellow, Black and White.

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РоскосмосПервый канал
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Юлия ПересильдКлим ШипенкоОлег НовицкийВладимир МашковПолина АгурееваСергей БуруновМаксим МатвеевПетр Дубров
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