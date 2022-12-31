Продюсеру Фадееву присвоили звание заслуженного деятеля искусств

В июле Путин присвоил звание народного артиста России певцу Григорию Лепсу «за большие заслуги в развитии эстрадного искусства». Президент также наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» певицу Эдиту Пьеху и актрису Малого театра Ольгу Чуваеву, а также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени телеведущего Владимира Соловьева.