Продюсеру Фадееву присвоили звание заслуженного деятеля искусств

Президент Владимир Путин присвоил звание заслуженного деятеля искусств России композитору и музыкальному продюсеру Максиму Фадееву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал правовой информации.
Еще Путин наградил званием заслуженного журналиста первого заместителя генерального директора информационного агентства «Интерфакс» Вячеслава Терехова за «вклад в развитие отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу».
Максим Фадеев был продюсером певицы Линды, группы «Серебро», музыкальных проектов «Фабрика звезд-2» и «Фабрика звезд-5», которые сделали известными ряд участников: Полину Гагарину, Юлию Савичеву, Иракли и Пьера Нарцисса.
В июле Путин присвоил звание народного артиста России певцу Григорию Лепсу «за большие заслуги в развитии эстрадного искусства». Президент также наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» певицу Эдиту Пьеху и актрису Малого театра Ольгу Чуваеву, а также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени телеведущего Владимира Соловьева.