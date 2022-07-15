Лепсу присвоили звание народного артиста России

Президент Владимир Путин присвоил звание народного артиста России певцу Григорию Лепсу. Об этом сообщает ТАСС.

В документе на портале правовой информации сказано, что такое звание музыканту присвоено «за большие заслуги в развитии эстрадного искусства».

Президент также наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» певицу Эдиту Пьеху и актрису Малого театра Ольгу Чуваеву, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени телеведущего Владимира Соловьева.

Ранее Лепс посетил ДНР с концертом. Он объяснил свое желание спеть в Донбассе гражданским долгом.

«Ничего сложного в этом вопросе нет, я не считаю, что я делаю какой‑то героический поступок, когда бываю в той стороне, когда бываю в этих госпиталях, пою для этих ребят, для этих девчат, для врачей, когда посещаю эти госпиталя. Это нормальное явление для нормального гражданина своей страны, который выбрал свою позицию», — сказал музыкант.