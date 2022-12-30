«Спойлеры» для фото и аватарки для контактов: Telegram выпустил последнее в 2022-м обновление

Мессенджер Telegram выпустил последнее в 2022 году обновление. Рассказываем о главном из того, что в нем содержится.
Так, функция спойлера, появившаяся в конце 2021-го для текстовых сообщений, теперь распространена на фото и видео — их можно скрыть за мерцающей цветной обложкой. Пользователь увидит контент только после нажатия на него.
Контактам в приложении отныне можно задавать собственные аватарки — они будут видны только установившему. Кроме того, юзеру из списка контактов можно предложить фото аккаунта. Обе функции доступны в профиле по команде «Редактировать», затем — «Установить фото для…» или «Предложить фото для…».
Фотографию в собственном профиле теперь можно скрыть от всех пользователей. Если вы скрыли ее от нескольких людей, то можете загрузить общедоступное изображение — его увидят и те, от кого было скрыто предыдущее.
Telegram добавил в фоторедактор новые инструменты. Кисть «Размытие» уберет детали на изображении, а линии при рисовании автоматически сгладятся. Их толщина будет меняться в зависимости от скорости движения пальца.
Администраторы групп с числом пользователей более сотни отныне могут спрятать список участников. Участники чата узнают, что человек состоит в нем, только если он отправит сообщение.
Наконец, юзеры могут выбрать, как часто память устройства будет автоматически очищаться от контента из определенной категории чатов — каналов, групп и личных.
Предыдущее обновление мессенджера увидело свет в начале декабря. В него, помимо прочего, вошли регистрация без сим-карты и самоудаляющиеся чаты — подробнее по ссылке.