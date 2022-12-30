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«Спойлеры» для фото и аватарки для контактов: Telegram выпустил последнее в 2022-м обновление

Денис Ламехов
Сегодня в 21:36

Мессенджер Telegram выпустил последнее в 2022 году обновление. Рассказываем о главном из того, что в нем содержится.

Так, функция спойлера, появившаяся в конце 2021-го для текстовых сообщений, теперь распространена на фото и видео — их можно скрыть за мерцающей цветной обложкой. Пользователь увидит контент только после нажатия на него.

Контактам в приложении отныне можно задавать собственные аватарки — они будут видны только установившему. Кроме того, юзеру из списка контактов можно предложить фото аккаунта. Обе функции доступны в профиле по команде «Редактировать», затем — «Установить фото для…» или «Предложить фото для…».

Фотографию в собственном профиле теперь можно скрыть от всех пользователей. Если вы скрыли ее от нескольких людей, то можете загрузить общедоступное изображение — его увидят и те, от кого было скрыто предыдущее.

Telegram добавил в фоторедактор новые инструменты. Кисть «Размытие» уберет детали на изображении, а линии при рисовании автоматически сгладятся. Их толщина будет меняться в зависимости от скорости движения пальца.

Администраторы групп с числом пользователей более сотни отныне могут спрятать список участников. Участники чата узнают, что человек состоит в нем, только если он отправит сообщение.

Наконец, юзеры могут выбрать, как часто память устройства будет автоматически очищаться от контента из определенной категории чатов — каналов, групп и личных.

Предыдущее обновление мессенджера увидело свет в начале декабря. В него, помимо прочего, вошли регистрация без сим-карты и самоудаляющиеся чаты — подробнее по ссылке.

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