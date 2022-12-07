Регистрация без сим-карты и самоудаляющиеся чаты: вышло большое обновление Telegram

Ранее для создания аккаунта в Telegram требовалась сим-карта: на ее номер приходил код доступа. Теперь регистрироваться можно без нее, используя виртуальный номер в формате +888 (в сущности, это NFT). В других сервисах использовать его не выйдет — но получится привязать к уже существующему телеграм-аккаунту.