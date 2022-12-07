Регистрация без сим-карты и самоудаляющиеся чаты: вышло большое обновление Telegram

Telegram представил масштабное обновление. Среди нововведений — возможность зарегистрироваться в без сим-карты (понадобится виртуальный номер) и таймер для автоматического удаления сообщений в новых чатах. Рассказываем о главном.
Регистрация без сим-карты и покупка вирутальных номеров
Ранее для создания аккаунта в Telegram требовалась сим-карта: на ее номер приходил код доступа. Теперь регистрироваться можно без нее, используя виртуальный номер в формате +888 (в сущности, это NFT). В других сервисах использовать его не выйдет — но получится привязать к уже существующему телеграм-аккаунту.
Опция платная: рассчитываться предстоит при помощи альткоина TON. Что для этого нужно? Приложение Tonkeeper, телеграм-бот Wallet (тут же будет генерироваться код доступа) и авторизация через Tonkeeper на платформе Fragment. Состоящий из случайных цифр базовый номер обойдется в 9 TON (порядка 16 долларов, или 1000 рублей по текущему курсу). Другие варианты будут стоить дороже.
Автоудаление сообщений
Прежде пользователи могли воспользоваться функцией таймера, который по прошествии определенного времени автоматически удалял сообщения в каждом конкретном чате.
Теперь опция трансформировалась: если в настройках конфиденциальности выбрать автоматическое удаление сообщений, то таймер активируется для всех созданных с этого момента чатов. Среди вариантов — автоудаление через день, неделю, месяц.
Более агрессивный спам-фильтр в группах
«Администраторы групп с более чем 200 участников могут направить против спамеров всю мощь алгоритмов Telegram, переключив автоматический антиспам-фильтр в новый Активный режим», — сообщается в блоге приложения.
Новый фильтр задуман как альтернатива сторонним ботам. При ложном срабатывании системы администраторы могут сообщить об этом в разделе «Недавние действия».
Обновленные темы в чатах
В группах с числом участников более сотни стали доступны темы — отдельные чаты внутри главного. Для перехода к последней активной теме достаточно нажать на нее прямо из списка чатов: теперь предпросмотр работает как кнопка. В группы с темами добавлена новая вертикальная панель для удобства переключения на другие чаты.
Поиск по эмодзи
Пользователям iOS стал доступен поиск эмодзи по ключевым словам на разных языках — ранее он был реализован только на Android. Чтобы открыть панель эмодзи, нужно нажать на значок Emoji в поле ввода во время набора сообщения. Если по вашему запросу нужный смайл не находится, можно предложить собственный вариант текста.
Предыдущее обновление мессенджера увидело свет в начале ноября. Среди нововведений — упомянутые темы в группах (однако на тот момент — только от 200 человек), несколько новых анимированных эмодзи (😴, 👨💻, 🤓, 👀), три новые реакции (👻, 🎃, 😭), а для премиум-пользователей — расшифровка видеосообщений.