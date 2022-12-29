«Перевал Дятлова» попал в топ самых просматриваемых сериалов на американской платформе Topic

Сериал Валерия Федоровича и Евгения Никишова «Перевал Дятлова» попал в топ-4 самых просматриваемых шоу по итогам года на американской онлайн-платформе Topic. Об этом Никишов рассказал в своем телеграм-канале.
«„Перевал Дятлова“ закольцевал свое путешествие по американскому континенту в этом году», — сказал режиссер. Никишов подчеркнул, что в начале года сериал был в топ-10 на HBO Max в Латинской Америке.
«Перевал Дятлова» рассказывает о пропавшей группе туристов. Девять студентов отправляются в поход к востоку от Главного Уральского хребта под руководством Игоря Дятлова. Все члены экспедиции пропадают при загадочных обстоятельствах на Северном Урале между горой Холатчахль и безымянной высотой 905.
Сериал основан на реальных событиях, произошедших в 1959 году. Роль Дятлова исполнил Иван Мулин, детектива, расследующего дело, — Петр Федоров. Также в ролях: Мария Мацель, Александр Метелкин, Егор Бероев и другие.
В июле 2021 года дистрибьюторская компания Beta Film заключила сделку на показ «Перевала Дятлова» с SBS Австралия и WarnerMedia Латинская Америка (HBO Max).