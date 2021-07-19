HBO Max купил права на показ сериала «Перевал Дятлова» в Австралии и Латинской Америке

Стрим-сервис HBO Max купил права на показ сериала Валерия Федоровича и Евгения Никишова «Перевал Дятлова». Об этом пишет издание «Кино-театр.ру» со ссылкой на пресс-службу киностудии 1–2–3 Production.

Дистрибьюторская компания Beta Film заключила сделку с «SBS Австралия» и «WarnerMedia Латинская Америка». Сериал будет транслироваться для австралийской и латиноамериканской аудитории.