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HBO Max купил права на показ сериала «Перевал Дятлова» в Австралии и Латинской Америке

Виктория Шанина
Сегодня в 14:36

Стрим-сервис HBO Max купил права на показ сериала Валерия Федоровича и Евгения Никишова «Перевал Дятлова». Об этом пишет издание «Кино-театр.ру» со ссылкой на пресс-службу киностудии 1–2–3 Production.

Дистрибьюторская компания Beta Film заключила сделку с «SBS Австралия» и «WarnerMedia Латинская Америка». Сериал будет транслироваться для австралийской и латиноамериканской аудитории.

«Перевал Дятлова» рассказывает о пропавшей группе туристов. Девять студентов отправляются в поход к востоку от Главного Уральского хребта под руководством Игоря Дятлова. Все члены экспедиции пропадают при загадочных обстоятельствах на Северном Урале между горой Холатчахль и безымянной высотой 905.

Сериал основан на реальных событиях, произошедших в 1959 году. Роль Дятлова исполнил Иван Мулин, детектива, расследующего дело, — Петр Федоров. Также в ролях: Мария Мацель, Александр Метелкин, Егор Бероев и другие.

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