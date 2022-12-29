UnionPay ограничила снятие наличных с карт банков России за рубежом

Китайская платежная система UnionPay ограничила снятие наличных за границей по своим картам, выпущенным российскими банками. Об этом сообщает РБК.
Источник в крупном банке рассказал изданию, что такая мера касается всех российских эмитентов карт UnionPay.
Теперь держатели карт могут снимать не более 50 тыс. юаней (около 500 тыс. рублей) в день, а также не более 500 тыс. юаней в год или эквивалент данной суммы в других валютах.
«При необходимости снятия наличных в банкоматах сверх установленного лимита рекомендуем оформить дополнительную карту UnionPay согласно тарифам банка», — сказано в заявлении платежной системы.
В пресс-службах банков рассказали ТАСС, что ограничения не касаются безналичных операций по картам российских банков.
После начала СВО на территории Украины Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских карт. Ими по-прежнему можно расплачиваться внутри страны, но за рубежом никакие транзакции по таким картам недоступны. UnionPay стала единственной международной платежной системой, которая продолжает работу в России.