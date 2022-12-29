Путин подписал закон об уголовной ответственности за осквернение георгиевской ленты

Законопроект внесли в Госдуму депутаты «Единой России» в апреле. В конце декабря он был одобрен в окончательном, третьем чтении. Тогда же отмечалось, что под публичным осквернением подразумевается использование георгиевской ленты в соцсетях в целях, отличных от установленных законом.