Путин подписал закон об уголовной ответственности за осквернение георгиевской ленты

Владимир Путин подписал закон, который закрепляет статус георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России и победы советского народа в Великой Отечественной войне. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
По новому закону георгиевская лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью. Ее публичное осквернение будет наказываться штрафом до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до 5 лет.
Законопроект внесли в Госдуму депутаты «Единой России» в апреле. В конце декабря он был одобрен в окончательном, третьем чтении. Тогда же отмечалось, что под публичным осквернением подразумевается использование георгиевской ленты в соцсетях в целях, отличных от установленных законом.