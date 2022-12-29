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Путин подписал закон об уголовной ответственности за осквернение георгиевской ленты

Виктория Шанина
Сегодня в 16:03

Владимир Путин подписал закон, который закрепляет статус георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России и победы советского народа в Великой Отечественной войне. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

По новому закону георгиевская лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью. Ее публичное осквернение будет наказываться штрафом до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до 5 лет.

Законопроект внесли в Госдуму депутаты «Единой России» в апреле. В конце декабря он был одобрен в окончательном, третьем чтении. Тогда же отмечалось, что под публичным осквернением подразумевается использование георгиевской ленты в соцсетях в целях, отличных от установленных законом.

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теги
ГосдумаЕдиная Россия
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Владимир Путин
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