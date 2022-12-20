Госдума приняла в третьем чтении законопроект о сроках до пяти лет за осквернение георгиевской ленты

Документ внесли в Думу депутаты-единороссы в апреле, первое чтение он прошел в сентябре, а второе — в середине декабря. Один из авторов инициативы, вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пояснял, что лента сможет использоваться лишь в целях, связанных с исторической памятью.