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Госдума приняла в третьем чтении законопроект о сроках до пяти лет за осквернение георгиевской ленты

Семён Гудошников
Сегодня в 12:01

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который предполагает административную или уголовную ответственность за осквернение георгиевской ленты. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Он приравнивает георгиевскую ленту к символам воинской славы России и победы советского народа в Великой Отечественной войне. За ее публичное осквернение депутаты предлагают ввести штрафы до 5 млн рублей или сроки до пяти лет лишения свободы.

Любое использование георгиевской ленты в соцсетях в целях, отличных от установленных законом, будет пресекаться. В документе подчеркивается, что власти смогут использовать ленты «во время проведения широкого круга мероприятий».

Документ внесли в Думу депутаты-единороссы в апреле, первое чтение он прошел в сентябре, а второе — в середине декабря. Один из авторов инициативы, вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пояснял, что лента сможет использоваться лишь в целях, связанных с исторической памятью.

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теги
ГосдумаЕдиная РоссияСовет Федерации
люди
Андрей Турчак
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