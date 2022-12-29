В России разработают аналог почтовой системы Microsoft Outlook

Созданием платформы займется разработчик софта «Мойофис». Планируется, что почтовая система будет готова уже к концу 2023 года.
Ответственными исполнителями также станут ГК «Айтеко» и «Росатом». По данным издания, создание проекта обойдется в 1,1 млрд рублей.
«Точные параметры финансирования этого проекта пока не определены, но, вероятнее всего, разработка будет финансироваться из собственных средств Росатома, или под заявленные цели будет открыта кредитная линия», — рассказал директор ЦКИТа Илья Массух.
Из дорожной карты (ДК) «Новое общесистемное программное обеспечение» до 2030 года следует, что отечественная система будет поддерживать более 400 тыс. почтовых ящиков, пользователи которых смогут отправлять в среднем 50 сообщений в день.
«Кроме того, почтовая система должна иметь единую адресную книгу, доступную в том числе в мобильном приложении, с возможностью иерархической организации и поиска контакта по различным атрибутам», — сказано в документе.
30 марта Владимир Путин запретил госорганам закупать иностранное программное обеспечение для критической информационной инфраструктуры без согласования с профильным ведомством. Под запрет попало также обслуживание иностранного ПО.