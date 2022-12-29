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НАСА и Роскосмос совместно изучат варианты безопасного возвращения членов МКС

Семён Гудошников
Сегодня в 12:58

Специалисты НАСА и Роскосмоса продолжат совместное изучение вариантов безопасного возвращения на Землю членов экипажа МКС после повреждения обшивки корабля «Союз МС-22». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представительницу американского космического агентства Келли Хампфрис.

По ее словам, экипаж 68-й экспедиции остается в хорошем состоянии, выполняя ремонтные и исследовательские работы. Она не уточнила, обращалась ли российская сторона к НАСА для помощи в возвращении космонавтов и какие варианты для вызволения членов МКС рассматриваются.

Хампфрис отметила, что в космическом агентстве «поинтересовались, какие возможности есть у SpaceX». Однако, по ее словам, этот вопрос «не в центре нашего внимания».

15 декабря в Роскосмосе заявили о повреждении внешней обшивки приборно-агрегатного отсека «Союза МС-22». В результате произошла утечка в системе охлаждения, выход в открытый космос членов экипажа Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина был отменен.

РИА «Новости» со ссылкой на источник написало, что температура на корабле повысилась до 50 градусов. В Роскосмосе отвергли данную информацию. Позже в госкорпорации заявили, что температура на «Союзе» не выходит за пределы допустимых значений, а безопасности экипажа ничто не угрожает.

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Сергей ПрокопьевДмитрий Петелин
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