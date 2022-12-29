НАСА и Роскосмос совместно изучат варианты безопасного возвращения членов МКС

РИА «Новости» со ссылкой на источник написало, что температура на корабле повысилась до 50 градусов. В Роскосмосе отвергли данную информацию. Позже в госкорпорации заявили, что температура на «Союзе» не выходит за пределы допустимых значений, а безопасности экипажа ничто не угрожает.