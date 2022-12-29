НАСА и Роскосмос совместно изучат варианты безопасного возвращения членов МКС

Специалисты НАСА и Роскосмоса продолжат совместное изучение вариантов безопасного возвращения на Землю членов экипажа МКС после повреждения обшивки корабля «Союз МС-22». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представительницу американского космического агентства Келли Хампфрис.
По ее словам, экипаж 68-й экспедиции остается в хорошем состоянии, выполняя ремонтные и исследовательские работы. Она не уточнила, обращалась ли российская сторона к НАСА для помощи в возвращении космонавтов и какие варианты для вызволения членов МКС рассматриваются.
15 декабря в Роскосмосе заявили о повреждении внешней обшивки приборно-агрегатного отсека «Союза МС-22». В результате произошла утечка в системе охлаждения, выход в открытый космос членов экипажа Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина был отменен.