Настя Ивлеева открывает бар в Москве

Как отмечает газета, Настя Ивлеева уже собиралась выйти на этот рынок. В 2021 году она анонсировала запуск бара «Капельница» в Москве, но эти планы не удалось реализовать. На ООО «Капельница групп» оформлено два судебных иска на 25 млн рублей в общей сложности. Причины — неисполнение обязательств по договорам займа и кредита, а также аренды.