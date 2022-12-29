Настя Ивлеева открывает бар в Москве

Блогер Настя Ивлеева стала совладелицей бара в Москве. Ее партнер по проекту Александр Пичугин — гендиректор Феодальной сети баров («Руки вверх! Бар», «Евгенич», Nebar, El Chapo, Irisky, Spletni), пишут «Ведомости».
16 декабря было зарегистрировано ООО «Блеск», в котором Ивлеевой досталось 20%, а Пичугину — 80%. Эксперты «Ведомостей» полагают, что сделка была безденежной — в обмен на «маркетинговые активности» со стороны блогера.
Среди видов деятельности «Блеска» указаны: деятельность ресторанов, услуги по доставке еды, розничная торговля пищевыми продуктами и подача напитков. Представитель Насти Ивлеевой рассказал, что заведение откроется в демократичном формате, а цены будут средними.
Александр Пичугин уточнил «Ведомостям», что открытие бара запланировано на лето 2023 года. По оценкам экспертов, ремонт помещения, покупка оборудования и алкоголя обойдутся в 10–12 млн рублей. Название будущего заведения пока не озвучивается.
Как отмечает газета, Настя Ивлеева уже собиралась выйти на этот рынок. В 2021 году она анонсировала запуск бара «Капельница» в Москве, но эти планы не удалось реализовать. На ООО «Капельница групп» оформлено два судебных иска на 25 млн рублей в общей сложности. Причины — неисполнение обязательств по договорам займа и кредита, а также аренды.
В апреле 2021 году Ивлеева также стала совладельцем бизнеса. Она получила долю в ООО «Коленки пчелы», которое выпускает чипсы «Изи-пизи» и энергетик «Чича-бум».