перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Пушкинском музее представили керамику и текстиль Пикассо и Матисса 10:13
_agentgirl_/Instagram Настя Ивлеева выпустит чипсы «Изи пизи» и энергетик «Чича-бум»
Настя Ивлеева выпустит чипсы «Изи пизи» и энергетик «Чича-бум» 10:02
Посол США все-таки уедет на родину, но «в ближайшие недели» вернется в Москву 9:27
Майкл Китон сыграет Бэтмена во «Флэше». Съемки фильма уже начались 2:06
Facebook рассказала о готовящихся новых аудиосервисах: подкастах, аудиопостах и голосовых чатах 1:11
В сети появилась база с личными данными людей, зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!» Вчера в 23:58
пресс-материалы Пианист Антон Батагов представит альбом с произведениями Шуберта в Московской консерватории
Пианист Антон Батагов представит альбом с произведениями Шуберта в Московской консерватории Вчера в 23:07
В Переделкино откроются летние резиденции. В них приглашают литераторов, художников и переводчиков Вчера в 22:35
Грета Тунберг пожертвует 100 тысяч евро на обеспечение равного доступа к вакцинам в разных странах Вчера в 21:41
В «Симпсонах» изобразили Моррисси располневшим расистом. Представители артиста раскритиковали шоу Вчера в 21:29
Chvrches представили новую песню «He Said She Said». Это первый трек группы за два года Вчера в 21:25
Focus Features/YouTube У «Аббатства Даунтон» появится еще один полнометражный сиквел. Он выйдет в декабре 2021 года
У «Аббатства Даунтон» появится еще один полнометражный сиквел. Он выйдет в декабре 2021 года Вчера в 21:08
Навального перевели в стационар, ФАС завела дело на Google и другие новости дня Вчера в 20:36 Дайджест
Во Флориде «Макдоналдс» предлагает 50 долларов просто за собеседование. Люди не хотят там работать Вчера в 20:35
Второй сезон сериала «Любовь, смерть и роботы» выйдет 14 мая. Третий — в 2022 году Вчера в 20:14
Группа ABBA организует турне. Но на сцену в нем выйдут не сами артисты, а их голограммы Вчера в 19:35
Mitchell Luo/Unsplash ФАС завела дело на Google, обвинив в злоупотреблении доминирующим положением YouTube
ФАС завела дело на Google, обвинив в злоупотреблении доминирующим положением YouTube Вчера в 19:21
Фонд «Галчонок» запустил проект «Особенное искусство». Он поможет детям с ДЦП найти работу в кино Вчера в 18:58
Канадская певица установила рекорд среди женщин, взяв самую низкую ноту. Получилось похоже на гроул Вчера в 18:28
В Калининграде построят киногород. Он будет называться «Каливуд» Вчера в 18:19
Отключить рекламу

Настя Ивлеева выпустит чипсы «Изи пизи» и энергетик «Чича-бум»

Виктория Шанина
Сегодня в 10:02

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева выпустит собственную линейку продуктов питания. Займется этим уже зарегистрированная ООО «Коленки пчелы», пишут «Ведомости».

В ближайшие дни компания подаст заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков «Изи пизи» для чипсов и «Чича-бум» для энергетического напитка. Также появится бренд шоколада, но его название пока не раскрывается.

«Все знают меня как чипсоеда — это мой любимый снек. Выпускать собственные чипсы — органичное для меня решение», — поделилась Ивлеева.

Бизнес-партнерами девушки стали Виталиус Паулюс и Алексей Клочков. Они получили по 27,5% доли компании, а Насте Ивлеевой принадлежит 45%. По словам Клочкова, на запуск уйдет примерно 30-60 млн рублей. Владельцы компании будут инвестировать пропорционально своим долям в «Коленках пчелы».

«Ивлеева является источником трафика для продуктовых сетей. Ее образ успешно использовался в продвижении специальных линеек Lay’s и Pepsi, выпущенных для сети „Магнит“ в 2020-м, и в этом году кампания запущена повторно», — сказал Виталиус Паулюс. Он отметил, что молодые люди из огромной аудитории Насти Ивлеевой интересны производителям товаров повседневного спроса.

Ранее партнеры Ивлеевой работали на руководящих позициях в Procter & Gamble. Паулюс также занимал пост гендиректора Bacardi Rus и вице-президента по маркетингу в «Данон Россия». Клочков был топ-менеджером в сетях «Пятерочка» и «Дикси».

События недели на afisha.ru
исторический
Чернобыль
Чернобыльская катастрофа глазами Данилы Козловского
классика
Гендель. Телеман. Вивальди
Аутентичный оркестр с восходящей оперной звездой
трагикомедия
Отец
Очередной душераздирающий перформанс Энтони Хопкинса
рок
Green Day
Главные панк-рокеры с MTV снова в России
комедия
Вишневый сад. Комедия
Юрий Муравицкий переосмысляет Чехова в духе современной эстрады
боевик
Мортал Комбат
Джеймс Ван перезапускает культовую франшизу легендарного файтинга
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Ведомости
Роспатент
"Магнит"
Procter & Gamble
Дикси
Люди
Алексей Клочков
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить