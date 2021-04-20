Настя Ивлеева выпустит чипсы «Изи пизи» и энергетик «Чича-бум»

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева выпустит собственную линейку продуктов питания. Займется этим уже зарегистрированная ООО «Коленки пчелы», пишут «Ведомости».

В ближайшие дни компания подаст заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков «Изи пизи» для чипсов и «Чича-бум» для энергетического напитка. Также появится бренд шоколада, но его название пока не раскрывается.

«Все знают меня как чипсоеда — это мой любимый снек. Выпускать собственные чипсы — органичное для меня решение», — поделилась Ивлеева.

Бизнес-партнерами девушки стали Виталиус Паулюс и Алексей Клочков. Они получили по 27,5% доли компании, а Насте Ивлеевой принадлежит 45%. По словам Клочкова, на запуск уйдет примерно 30-60 млн рублей. Владельцы компании будут инвестировать пропорционально своим долям в «Коленках пчелы».

«Ивлеева является источником трафика для продуктовых сетей. Ее образ успешно использовался в продвижении специальных линеек Lay’s и Pepsi, выпущенных для сети „Магнит“ в 2020-м, и в этом году кампания запущена повторно», — сказал Виталиус Паулюс. Он отметил, что молодые люди из огромной аудитории Насти Ивлеевой интересны производителям товаров повседневного спроса.

Ранее партнеры Ивлеевой работали на руководящих позициях в Procter & Gamble. Паулюс также занимал пост гендиректора Bacardi Rus и вице-президента по маркетингу в «Данон Россия». Клочков был топ-менеджером в сетях «Пятерочка» и «Дикси».