Группа шаманов и целителей в Перу во время традиционной церемонии предсказала, что мир между Украиной и Россией может наступить в новом году. Об этом сообщает Reuters.
«Все это успокоится. Наступит мир, спокойствие. Это то, что мы видели», — заявил шаман Клеоф Седано. Он предсказывает, что мирный договор будет подписан к августу.
Церемонию шаманы проводят ежегодно в конце декабря. Они приветствуют новый год на вершине холма, облачившись в традиционную андскую одежду. В этот раз в церемонии использовались цветы, благовония, змея и фотографии президентов Украины и России.
Кроме окончания российско-украинского конфликта шаманы предсказали в следующем году стихийные бедствия. «В следующем году будет землетрясение, но не в столице Перу, а в другом месте, в основном в северной части Америки, возможно, в Соединенных Штатах. Будет много трагедий, в основном климатических», — сказал шаман Уолтер Аларкон.
Российская военная операция на Украине длится более 300 дней. Владимир Зеленский говорил, что единственный способ достичь мира дипломатически — отвести российские войска на границы 1991 года (тогда Крым и Донбасс были украинскими). Российские официальные лица заявляют, что мир возможен, только если Украина признает Крым, Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области частями РФ.