Шаманы в Перу предсказали, когда закончится конфликт России и Украины

Кроме окончания российско-украинского конфликта шаманы предсказали в следующем году стихийные бедствия. «В следующем году будет землетрясение, но не в столице Перу, а в другом месте, в основном в северной части Америки, возможно, в Соединенных Штатах. Будет много трагедий, в основном климатических», — сказал шаман Уолтер Аларкон.