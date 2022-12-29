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Шаманы в Перу предсказали, когда закончится конфликт России и Украины

Семён Гудошников
Сегодня в 10:36

Группа шаманов и целителей в Перу во время традиционной церемонии предсказала, что мир между Украиной и Россией может наступить в новом году. Об этом сообщает Reuters.

«Все это успокоится. Наступит мир, спокойствие. Это то, что мы видели», — заявил шаман Клеоф Седано. Он предсказывает, что мирный договор будет подписан к августу.

Церемонию шаманы проводят ежегодно в конце декабря. Они приветствуют новый год на вершине холма, облачившись в традиционную андскую одежду. В этот раз в церемонии использовались цветы, благовония, змея и фотографии президентов Украины и России.

Кроме окончания российско-украинского конфликта шаманы предсказали в следующем году стихийные бедствия. «В следующем году будет землетрясение, но не в столице Перу, а в другом месте, в основном в северной части Америки, возможно, в Соединенных Штатах. Будет много трагедий, в основном климатических», — сказал шаман Уолтер Аларкон.

Российская военная операция на Украине длится более 300 дней. Владимир Зеленский говорил, что единственный способ достичь мира дипломатически — отвести российские войска на границы 1991 года (тогда Крым и Донбасс были украинскими). Российские официальные лица заявляют, что мир возможен, только если Украина признает Крым, Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области частями РФ.

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