«Союзмультфильм» намерен создать «наш ответ» «Гарри Поттеру» и «Властелину Колец»

«Союзмультфильм» собирается создать мультфильмы, которые станут «нашим ответом» на зарубежные франшизы «Гарри Поттер» и «Властелин Колец», фильмы Marvel и DC. Об этом сообщила председатель совета директоров студии Юлиана Слащева, передает «Российская газета».
«У нас в разработке несколько анимационных полных метров, которые будут создавать новых героев на основе книг, уже написанных и прочитанных детьми», — поделилась она. Студия планирует выполнить поручение президента о популяризации отечественных фольклорных героев.
Слащева заявила о полнометражном анимационном фильме о «настоящем богатыре», личность которого пока остается в секрете, мультфильмах по серии книг Юлии Ивановой «Тайны Чароводья», подростковом фэнтези о приключениях девочки-сироты в волшебном мире.
24 декабря Слащева рассказала о планах «Союзмультфильма» по перезапуску нескольких советских анимационных картин. Студия хочет выпустить полнометражный мультфильм «Простоквашино», а сейчас работает над пилотным эпизодом сериала про Чебурашку в формате 3D-анимации.