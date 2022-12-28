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«Союзмультфильм» намерен создать «наш ответ» «Гарри Поттеру» и «Властелину Колец»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:04

«Союзмультфильм» собирается создать мультфильмы, которые станут «нашим ответом» на зарубежные франшизы «Гарри Поттер» и «Властелин Колец», фильмы Marvel и DC. Об этом сообщила председатель совета директоров студии Юлиана Слащева, передает «Российская газета».

«У нас в разработке несколько анимационных полных метров, которые будут создавать новых героев на основе книг, уже написанных и прочитанных детьми», — поделилась она. Студия планирует выполнить поручение президента о популяризации отечественных фольклорных героев.

Слащева заявила о полнометражном анимационном фильме о «настоящем богатыре», личность которого пока остается в секрете, мультфильмах по серии книг Юлии Ивановой «Тайны Чароводья», подростковом фэнтези о приключениях девочки-сироты в волшебном мире.

24 декабря Слащева рассказала о планах «Союзмультфильма» по перезапуску нескольких советских анимационных картин. Студия хочет выпустить полнометражный мультфильм «Простоквашино», а сейчас работает над пилотным эпизодом сериала про Чебурашку в формате 3D-анимации.

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Гарри ПоттерЮлиана СлащеваЮлия Иванова
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