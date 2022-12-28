Росрыболовство: в московские рестораны поставляют 40% крабов, добытых незаконно

40% поставок крабов в рестораны и отели Москвы не имеет подтверждения в законности. Еще 57% вызывает сомнения, передает РБК заявление главы Росрыболовства Ильи Шестакова.
Уверенность в легальности у Рыболовства есть только в отношении 3% поставок крабов. Сейчас специалисты проводят анализ продукции, а после этого ведомство вместе с полицией будут «наводить порядок», сказал Шестаков.
Речь идет об организованной торговле, добавил он, потому что «рынки — отдельная история»: там изымать незаконно выловленную рыбную продукцию можно хоть каждый день.
По словам Шестакова, Росрыболовство примется за изучение лососевой продукции в московских отелях и ресторанах. «В следующем году можно будет выявить много нелегальной рыбной продукции на отечественном рынке и начать работу, связанную с ее легализацией», — считает он.
26 декабря Роскачество после проверки признало 52% пресервов из сельди небезопасными. В продукции «А’море», «Марти», «Океан», «О’кей» и Vici обнаружили превышения по содержанию сразу трех показателей — микроорганизмов, дрожжей и плесени.