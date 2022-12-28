Реклама
Новости

Росрыболовство: в московские рестораны поставляют 40% крабов, добытых незаконно

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:57

40% поставок крабов в рестораны и отели Москвы не имеет подтверждения в законности. Еще 57% вызывает сомнения, передает РБК заявление главы Росрыболовства Ильи Шестакова.

Уверенность в легальности у Рыболовства есть только в отношении 3% поставок крабов. Сейчас специалисты проводят анализ продукции, а после этого ведомство вместе с полицией будут «наводить порядок», сказал Шестаков.

Речь идет об организованной торговле, добавил он, потому что «рынки — отдельная история»: там изымать незаконно выловленную рыбную продукцию можно хоть каждый день.

По словам Шестакова, Росрыболовство примется за изучение лососевой продукции в московских отелях и ресторанах. «В следующем году можно будет выявить много нелегальной рыбной продукции на отечественном рынке и начать работу, связанную с ее легализацией», — считает он.

26 декабря Роскачество после проверки признало 52% пресервов из сельди небезопасными. В продукции «А’море», «Марти», «Океан», «О’кей» и Vici обнаружили превышения по содержанию сразу трех показателей — микроорганизмов, дрожжей и плесени.

расскажите друзьям
теги
Росрыболовство
люди
Илья Шестаков
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»