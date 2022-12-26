Роскачество: 52% пресервов из сельди небезопасны

Роскачество провело традиционную ежегодную проверку пресервов из сельди и признало 52% проверенной продукции небезопасной. Об этом сообщается на сайте организации.
Проверку прошли 19 основных торговых марок пресервов, которые в общей сложности занимают 80% рынка. 10 из них оказались небезопасными.
В пресервах пяти марок обнаружили превышения по содержанию сразу трех показателей: микроорганизмов, дрожжей и плесени. Речь идет о селедке «А’море», «Марти», «Океан», «О’кей» и Vici.
По содержанию микроорганизмов и дрожжей нарушение норм обнаружено в продукции марки «Тесей». В селедке «Каждый день» и Leor превышено содержание микроорганизмов, в продукции «Русское море» и Delicatesse de Mare — дрожжей.
Причиной нарушений могут быть, например, несоблюдение санитарных норм и технологий изготовления на производстве или нарушение режима хранения товара в магазине и во время транспортировки.
Товары с нарушениями были закуплены в Москве в сетях «Ашан», «Лента», «Верный» и онлайн-гипермаркете «Перекресток Впрок». Роскачество рекомендует отказаться от употребления небезопасных пресервов из‑за риска пищевых расстройств.
Лучшими по всем параметрам безопасности пресервами из сельди Роскачество называет продукцию пяти торговых марок: «Балтийский берег», «Лента», «Меридиан», «Моя цена» и «Просто».