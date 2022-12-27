Daily Storm: в забастовке курьеров «Яндекс Еды» и Delivery Club приняли участие 4000 человек

Около 4000 курьеров «Яндекс Еды» и Delivery Club со всей России присоединились к забастовке из‑за уменьшения зарплаты. Об этом пишет Daily Storm со ссылкой на зампреда Рабочего союза курьеров Ивана Антохина.
По данным издания, такое заявление Антохин сделал на встрече с депутатом Сергеем Обуховым. Там же выступил председатель Рабочего союза курьеров Нургазы Алибеков, который уточнил, что это был только первый этап забастовки.
«Первый этап будет мягкий. Второй — намного жестче. Третий — очень жесткий. Тогда мы уже будем вынуждены принимать такие меры… Например, курьеры будут получать, но не доставлять. Мы даже дойдем до такой степени», — сказал Алибеков.
О начале пятидневной забастовки 20 декабря сообщил профсоюз «Курьер». Тогда сообщалось, что в Москве и Петербурге не выйдут на работу около 600 курьеров.
По данным профсоюза, после перехода Delivery Club в собственность «Яндекса» зарплата курьеров стала «заметно меньше», так как компания пользуется «монополизацией отрасли». Со стороны агрегатора периодически поступали дополнительные выплаты, но работники «устали от нескончаемых подачек в виде бонусов».
Организаторы забастовки требовали вернуть оплату в 110 рублей за заказ, пересмотреть «жесткую систему штрафов», ввести «практику заключения трудовых договоров» и уменьшить зону доставки до 2 километров для пеших курьеров.
В пресс-службе «Яндекс Еды» в начале забастовки заявили, что сервис работает в штатном режиме, а жалоб от курьеров не поступало. «У нас также нет подтверждения, что высказывающиеся люди, недовольные условиями, сотрудничают с „Яндекс Едой“», — сказали в компании.