Daily Storm: в забастовке курьеров «Яндекс Еды» и Delivery Club приняли участие 4000 человек

«Первый этап будет мягкий. Второй — намного жестче. Третий — очень жесткий. Тогда мы уже будем вынуждены принимать такие меры… Например, курьеры будут получать, но не доставлять. Мы даже дойдем до такой степени», — сказал Алибеков.