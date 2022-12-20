«Коммерсант»: около 600 курьеров «Яндекс Еды» могут устроить пятидневную забастовку

Также пресс-служба отрицает информацию об уменьшении зарплаты. Представители «Яндекс Еды» заявляют, что заработки курьеров за год выросли в среднем на 30%, сейчас в Москве и Петербурге они получают в среднем 350–450 рублей в час, а в декабре доставщики и вовсе зарабатывают больше всего из‑за высокого спроса.