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«Коммерсант»: около 600 курьеров «Яндекс Еды» могут устроить пятидневную забастовку

Виктория Шанина
Сегодня в 11:04

В Москве и Петербурге могут не выйти на работу около 600 курьеров «Яндекс Еды» в рамках пятидневной забастовки, начало которой запланировано на 20 декабря. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на оргкомитет профсоюза «Курьер».

В профсоюзе предлагают курьерам отказаться от выполнения заказов, а также «блокировать кассы ресторанов, чтобы оказать давление на партнеров „Яндекса“». Все потому, что после перехода Delivery Club в собственность «Яндекса» зарплата курьеров стала «заметно меньше», так как компания пользуется «монополизацией отрасли».

Оргкомитет «Курьера» отмечает, что со стороны агрегатора периодически поступают дополнительные выплаты, но работники «устали от нескончаемых подачек в виде бонусов». Вот основные требования участников забастовки:

  • вернуть оплату в 110 рублей за заказ;
  • пересмотреть «жесткую систему штрафов»;
  • ввести «практику заключения трудовых договоров»;
  • уменьшить зону доставки до 2 километров для пеших курьеров.

В пресс-службе «Яндекс Еды» заявляют, что сервис работает в штатном режиме, жалоб от курьеров не поступало. «У нас также нет подтверждения, что высказывающиеся люди, недовольные условиями, сотрудничают с „Яндекс Едой“», — заявили в компании.

На вопрос о том, насколько существенную долю в Москве составят 600 предположительных забастовщиков, в «Яндекс Еде» ответили, что по всей России с сервисом работают «десятки тысяч курьеров». Статистика по отдельным городам не раскрывается.

Также пресс-служба отрицает информацию об уменьшении зарплаты. Представители «Яндекс Еды» заявляют, что заработки курьеров за год выросли в среднем на 30%, сейчас в Москве и Петербурге они получают в среднем 350–450 рублей в час, а в декабре доставщики и вовсе зарабатывают больше всего из‑за высокого спроса.

«Яндекс» стал владельцем сервиса доставки Delivery Club 8 сентября. «Афиша Daily» рассказывала, что это слияние означает для пользователей и ресторанов.

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