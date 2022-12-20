«Коммерсант»: около 600 курьеров «Яндекс Еды» могут устроить пятидневную забастовку

В Москве и Петербурге могут не выйти на работу около 600 курьеров «Яндекс Еды» в рамках пятидневной забастовки, начало которой запланировано на 20 декабря. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на оргкомитет профсоюза «Курьер».
В профсоюзе предлагают курьерам отказаться от выполнения заказов, а также «блокировать кассы ресторанов, чтобы оказать давление на партнеров „Яндекса“». Все потому, что после перехода Delivery Club в собственность «Яндекса» зарплата курьеров стала «заметно меньше», так как компания пользуется «монополизацией отрасли».
Оргкомитет «Курьера» отмечает, что со стороны агрегатора периодически поступают дополнительные выплаты, но работники «устали от нескончаемых подачек в виде бонусов». Вот основные требования участников забастовки:
- вернуть оплату в 110 рублей за заказ;
- пересмотреть «жесткую систему штрафов»;
- ввести «практику заключения трудовых договоров»;
- уменьшить зону доставки до 2 километров для пеших курьеров.
В пресс-службе «Яндекс Еды» заявляют, что сервис работает в штатном режиме, жалоб от курьеров не поступало. «У нас также нет подтверждения, что высказывающиеся люди, недовольные условиями, сотрудничают с „Яндекс Едой“», — заявили в компании.
На вопрос о том, насколько существенную долю в Москве составят 600 предположительных забастовщиков, в «Яндекс Еде» ответили, что по всей России с сервисом работают «десятки тысяч курьеров». Статистика по отдельным городам не раскрывается.
Также пресс-служба отрицает информацию об уменьшении зарплаты. Представители «Яндекс Еды» заявляют, что заработки курьеров за год выросли в среднем на 30%, сейчас в Москве и Петербурге они получают в среднем 350–450 рублей в час, а в декабре доставщики и вовсе зарабатывают больше всего из‑за высокого спроса.
«Яндекс» стал владельцем сервиса доставки Delivery Club 8 сентября. «Афиша Daily» рассказывала, что это слияние означает для пользователей и ресторанов.