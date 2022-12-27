Центробанк закрыл сделку по продаже банка «Открытие»

Центральный банк России передал 100% банка «Открытие» ВТБ. Об этом говорится в заявлении регулятора.
ЦБ подчеркивает, что ВТБ выполнил все обязательства по оплате акций «Открытия».
Совет директоров Центробанка одобрил сделку о покупке «Открытия» банком ВТБ 22 декабря. Сумма сделки составила 340 млрд рублей, она вписывается в рамки рыночной стоимости приобретенного банка, которую определил независимый оценщик АО «ДРТ».
Акции «Открытия» ВТБ оплачивает преимущественно денежными средствами (233 млрд рублей). Меньшая часть ценных бумаг была оплачена облигациями федерального займа, стоимость которых по рыночной оценке составляет 106 млрд.