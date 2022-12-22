ВТБ купил банк «Открытие» за 340 млрд рублей

Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов покинет свой пост с 1 января 2023 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ВТБ. «Мы благодарны ему за проделанную работу. На должность председателя правления будет выдвинут Михаил Алексеев (экс-глава банка „Юникредит“ и бывший зампред ЦБ). Ожидаем, что в составе правления также будут большие изменения», — говорится в комментарии пресс-службы.