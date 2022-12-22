ВТБ купил банк «Открытие» за 340 млрд рублей

Совет директоров Центробанка одобрил сделку о покупке «Открытия» банком ВТБ. Об этом сообщается на сайте регулятора.
ВТБ получает 100% акций ПАО Банк «ФК Открытие». Сумма сделки составила 340 млрд рублей, она вписывается в рамки рыночной стоимости приобретенного банка, которую определил независимый оценщик АО «ДРТ».
Акции «Открытия» ВТБ оплачивает преимущественно денежными средствами (233 млрд рублей). Меньшая часть ценных бумаг была оплачена облигациями федерального займа, стоимость которых по рыночной оценке составляет 106 млрд.
Согласно договоренности, право собственности на акции должно перейти к банку ВТБ не позднее 31 декабря 2022 года «при условии исполнения обязательств по оплате в полном объеме».
Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов покинет свой пост с 1 января 2023 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ВТБ. «Мы благодарны ему за проделанную работу. На должность председателя правления будет выдвинут Михаил Алексеев (экс-глава банка „Юникредит“ и бывший зампред ЦБ). Ожидаем, что в составе правления также будут большие изменения», — говорится в комментарии пресс-службы.
В начале декабря о планах ВТБ приобрести банк «Открытие» сообщало издание Frank Media. Рыночную стоимость акционерного капитала банка аудиторская компания «Деловые решения и технологии» оценила в 328–374 млрд рублей. Отмечалось, что сумма сделки будет чуть выше середины этого диапазона.
Источники Frank Media, близкие к переговорам, отмечали, что судьба топ-менеджеров «Открытия» пока не решена окончательно, однако их полномочия истекают в конце 2022 года, и группа ВТБ «не хотела бы их продлевать».