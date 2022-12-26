Ханс Циммер написал саундтрек для ролика блогера MrBeast про выживание в Антарктике

Обладатель «Оскара», композитор Ханс Циммер написал оригинальный саундтрек к ролику популярного американского видеоблогера MrBeast. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Джимми Дональдсон (настоящее имя MrBeast) приехал а Антарктику на 50 часов, чтобы снять видео про выживание там. После съемок блогер узнал, что в это же время примерно в том же месте был Циммер. Тогда он связался с композитором и попросил записать саундтрек.
Циммер почти сразу согласился. Они обсуждали идею в течение четырех часов. «Услышав, что Ханс тоже там, я сразу же понял, что должен поработать с ним над новым видео, чего бы это ни стоило. Никто другой не поймет, каково это — выживать в таком сумасшедшем месте! Нам нужно было сделать все очень быстро, и когда мы связались, он был так же рад», — рассказал Дональдсон.
«Нам было очень весело, и мы надеемся, что вам понравится», — добавил Циммер.
Музыка была готова уже через 12 дней. На помощь Циммер позвал участников композиторского коллектива Bleeding Fingers Music Джеймса Эверингема и Адама Лукаса. Трио ранее работало над саундтреком к документальному сериалу Би-би-си «Замерзшая планета-2».
Саундтрек «Antarctica or Bust» можно послушать на Spotify.
MrBeast — это тот самый блогер, который раздает огромные суммы денег за выполнение испытаний в необычных обстоятельствах. Самый известный его ютьюб-проект, в котором испытания были созданы по мотивам корейского сериала «Игра в кальмара», вышел в ноябре прошлого года.