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Ханс Циммер написал саундтрек для ролика блогера MrBeast про выживание в Антарктике

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:55

Обладатель «Оскара», композитор Ханс Циммер написал оригинальный саундтрек к ролику популярного американского видеоблогера MrBeast. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Джимми Дональдсон (настоящее имя MrBeast) приехал а Антарктику на 50 часов, чтобы снять видео про выживание там. После съемок блогер узнал, что в это же время примерно в том же месте был Циммер. Тогда он связался с композитором и попросил записать саундтрек.

Циммер почти сразу согласился. Они обсуждали идею в течение четырех часов. «Услышав, что Ханс тоже там, я сразу же понял, что должен поработать с ним над новым видео, чего бы это ни стоило. Никто другой не поймет, каково это — выживать в таком сумасшедшем месте! Нам нужно было сделать все очень быстро, и когда мы связались, он был так же рад», — рассказал Дональдсон.

«Нам было очень весело, и мы надеемся, что вам понравится», — добавил Циммер.

Музыка была готова уже через 12 дней. На помощь Циммер позвал участников композиторского коллектива Bleeding Fingers Music Джеймса Эверингема и Адама Лукаса. Трио ранее работало над саундтреком к документальному сериалу Би-би-си «Замерзшая планета-2».

Саундтрек «Antarctica or Bust» можно послушать на Spotify.

MrBeast — это тот самый блогер, который раздает огромные суммы денег за выполнение испытаний в необычных обстоятельствах. Самый известный его ютьюб-проект, в котором испытания были созданы по мотивам корейского сериала «Игра в кальмара», вышел в ноябре прошлого года.

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