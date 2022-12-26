Ханс Циммер написал саундтрек для ролика блогера MrBeast про выживание в Антарктике

Циммер почти сразу согласился. Они обсуждали идею в течение четырех часов. «Услышав, что Ханс тоже там, я сразу же понял, что должен поработать с ним над новым видео, чего бы это ни стоило. Никто другой не поймет, каково это — выживать в таком сумасшедшем месте! Нам нужно было сделать все очень быстро, и когда мы связались, он был так же рад», — рассказал Дональдсон.