MrBeast построил шоколадную фабрику Вилли Вонки с шоколадной рекой и комнатами из зефира

Как и в произведениях «Вилли Вонка и шоколадная фабрика», десять участников должны были пройти серию испытаний. Каждый из них был приглашен после того, как нашел золотой билет в одной из шоколадных плиток MrBeast’s Feastables, которые можно было купить в интернете и в нескольких магазинах по всей территории США.

Блогер MrBeast воссоздал копию шоколадной фабрики Вилли Вонки в своем новом видео. В нем участники состязались за право владеть фабрикой, а победителя выбирал Гордон Рамзи .

В первом испытании обладатели билетов играли в прятки внутри фабрики, попутно знакомясь с интерьером — шоколадными реками и водопадами, зефирными комнатами и многим другим. После этого они взбирались на стену из конфет, устраивали гонки по поеданию шоколада и бросали гигантские мятные леденцы в самую большую в мире бутылку Coca-Cola. Затем они соревновались друг с другом в сохранении равновесия и должны были угадать, какие из туалетов настоящие, а какие сделаны из торта.

К финальному конкурсу добрались только трое. Им предстояло приготовить блюдо на тему Вилли Вонки, которые оценивал не кто иной, как сам Гордон Рамзи.

Победителю MrBeast предложил два варианта: договор на шоколадную фабрику, которую он создал, или 500 000 долларов. Тот решил обменять «документ» на фабрику на деньги, когда блогер сделал предупреждение, что годовое обслуживание фабрики обойдется в 100 тыс. долларов.

MrBeast — это тот самый блогер, которые раздает огромные суммы денег за выполнение испытаний в необычных обстоятельствах. Самый известный его ютьюб-проект, в котором испытания были созданы по мотивам корейского сериала «Игра в кальмара», вышел в ноябре прошлого года.