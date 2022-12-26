МВД объявило в розыск журналиста Христо Грозева и бизнесмена Дмитрия Давыдова

МВД объявило в розыск журналиста-расследователя Христо Грозева, который руководит изданием Bellingcat*. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на базу розыска ведомства.
В карточке Грозева указано, что он разыскивается по уголовной статье, но какой именно, не уточняется.
Кроме того, МВД объявило в розыск предпринимателя Дмитрия Давыдова, также не указав, по какой статье. Давыдову приписывают авторство проекта «20 идей по развитию России».
Предприниматель — уроженец Казахстанской СССР, в Казахстане он тоже объявлен в розыск. Российские СМИ предполагают, что МВД включило его в свою базу по запросу соседней республики.
В октябре 2021 года Минюст признал Bellingcat СМИ-иноагентом. В июле этого года Генпрокуратура признала деятельность издания нежелательной в России.