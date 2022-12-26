Уехавшим из России запретят работать как самозанятым, а для ИП повысят налоги

«Сейчас люди, которые работают удаленно, могут делать это в двух формах, первая из них — по трудовому договору либо дополнительному соглашению к нему. За работающих таким образом, как известно, работодатель платит подоходный налог 13% и взносы в социальные фонды. Если лицо не находится в РФ в течение полугода, то оно становится нерезидентом, и в этом случае размер НДФЛ вырастает до 30%», — пояснил он.