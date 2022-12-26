Реклама
Новости

Уехавшим из России запретят работать как самозанятым, а для ИП повысят налоги

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:45

Уехавшим из России гражданам запретят работать в режиме самозанятых, а для индивидуальных предпринимателей-нерезидентов повысят налоги. Подробностями о разрабатываемом в Госдуме законопроекте, о котором накануне рассказал спикер Вячеслав Володин, поделился с «Интерфаксом» замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Исаев напомнил, что «самозанятые платят фактически 4–6%», для ИП также созданы налоговые льготы. По его словам, Володин предложил отменить льготы, чтобы ими «не злоупотребляли люди, уехавшие за границу».

Исаев объяснил, как это будет работать: уехавшие из России должны будут заключить трудовые договоры или зарегистрироваться как ИП и не пользоваться налоговыми льготами.

«Сейчас люди, которые работают удаленно, могут делать это в двух формах, первая из них — по трудовому договору либо дополнительному соглашению к нему. За работающих таким образом, как известно, работодатель платит подоходный налог 13% и взносы в социальные фонды. Если лицо не находится в РФ в течение полугода, то оно становится нерезидентом, и в этом случае размер НДФЛ вырастает до 30%», — пояснил он.

Одновременно с поправками в Налоговый кодекс разрабатывается проект закона о запрете уехавшим работать в сферах, касающихся безопасности страны и которые определит правительство своим перечнем. В этом случае поправки внесут уже в Трудовой кодекс. Рассмотреть законопроекты в Госдуме планируют в весеннюю сессию.

расскажите друзьям
теги
ГосдумаЕдиная Россия
люди
Вячеслав ВолодинАндрей Исаев
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»