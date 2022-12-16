Главреда Wonderzine Таратуту* и ЛГБТ-организацию признали иноагентами в России

Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов пять физлиц и три организации. Информация появилась на сайте ведомства.
В реестр попали главный редактор онлайн-издания Wonderzine Юлия Таратута*, сооснователь «Форума свободной России» Иван Тютрин*, журналист «Idel.Реалий»** Дмитрий Любимов*, политик Наталья Грязневич* и предприниматель Дмитрий Давыдов*.
В список также вошли региональная общественная организация «Экологическая вахта Сахалина»*, автономная некоммерческая организация «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания» и самарская общественная организация ЛГБТ+ «Ирида».
К моменту написания заметки в список иноагентов внесено 507 физических и юридических лиц.
* Юлия Таратута, Иван Тютрин, Дмитрий Любимов, Наталья Грязневич, Дмитрий Давыдов, «Экологическая вахта Сахалина», «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания», «Ирида» признаны в России иностранными агентами.
** Издание «Idel.Реалии» и телеканал «Дождь» признаны Минюстом СМИ, выполняющими функцию иностранного агента.