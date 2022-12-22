Саудовская Аравия построит восьмиугольный город на воде. Он станет крупнейшей плавучей конструкцией

Плавучий город-порт станет частью масштабного проекта «Неом», рассчитанного до 2030 года. В рамках него также планируется создать инновационный город Линия (The Line), основой которого станет зеркальное мегаздание 170 километров в длину, 200 метров в ширину и 500 метров в высоту. В этом городе, проект которого разработан американской студией Morphosis, смогут проживать 9 млн человек.