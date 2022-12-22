Названы самые популярные зарубежные направления у россиян в 2022 году

Турция стала самой популярной страной для зарубежных полетов у россиян в 2022 году — на ее долю приходится 23% проданных билетов. Следом идут Армения (15%), Узбекистан (8%), Кыргызстан (8%) и Азербайджан (7%), рассказали «Афише Daily» в тревел-сервисе «Купибилет».
Топ-5 европейских направлений возглавила Германия. За ней следуют Италия, Франция, Испания и Греция. В прошлом году в пятерке были Венгрия и Польша, но теперь их заменили Испания и Франция.
Внутри страны россияне чаще всего летали в Москву (30%), Петербург (14%), Сочи (8%), Махачкалу (4%) и Калининград (4%).
За год стоимость авиабилетов за рубеж выросла на 67%, а внутри — на 18%. Несмотря на это, россияне улетали из страны в 1,5 раза чаще, чем в прошлом году.
«Самый большой всплеск бронирования билетов был традиционно в летние даты, а также в сентябре после объявления мобилизации» — отметил директор по маркетингу сервиса Антон Резник.
После объявления мобилизации «Купибилет» проанализировал, куда россияне брали билеты со срочным вылетом с 20 по 22 сентября. В лидерах оказались Киргизия, Турция и Азербайджан, а стоимость некоторых билетов была в районе 500 тыс. рублей. Дороже всего в эти даты можно было улететь из Москвы в Лондон с пересадкой в Дубае, 20 сентября такое путешествие обошлось бы в 567 107 рублей.