Названы самые популярные зарубежные направления у россиян в 2022 году

После объявления мобилизации «Купибилет» проанализировал, куда россияне брали билеты со срочным вылетом с 20 по 22 сентября. В лидерах оказались Киргизия, Турция и Азербайджан, а стоимость некоторых билетов была в районе 500 тыс. рублей. Дороже всего в эти даты можно было улететь из Москвы в Лондон с пересадкой в Дубае, 20 сентября такое путешествие обошлось бы в 567 107 рублей.